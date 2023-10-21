參選人聲量揭曉！陳若翠騎「福遍達」打巷戰 林岱樺公聽會為地主爭權益
文／陳宣懿
高雄市2024立法委員選舉有八個選區，第四選區（仁武、鳥松、大寮、林園）立委選舉，上演兩個女人的戰爭！現任民進黨立委林岱樺尋求五連霸，國民黨則由前議員陳若翠跨區挑戰。陳若翠日前化身外送員，騎著名為「福遍達」的粉紅色電動機車，深入街頭巷尾拜訪選民，積極爭取選票。而林岱樺最近則出席國道7號新建工程計畫核定後，在高雄大寮區召開的首場公聽會，為沿線受影響的地主爭取權益。
image source：FB／陳若翠
林岱樺提案「秘密會議須切結保密」 登聲量最高點
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/19～2023/10/18）統計調查，比較高雄市第四選區立委參選人聲量，林岱樺聲量最高，共2,232筆。聲量最高點出現在10月2日，共422筆。針對國造潛艦引發的立委保密議題，林岱樺提案「秘密會議必須切結保密，否則不得出席」。立委高嘉瑜臉書發文表示，「我連署支持立委在秘密會議中必須簽署保密協議，就是要讓馬文君們無所遁形」，對此，有網友留言，「台灣的潛艇能不能沾到水都還是問題，是能有多機密啊」；還有人認為，「立委加油，持續監督」。
朱立倫南下高雄選助選 陳若翠聲量增加
至於陳若翠聲量最高點出現在10月9日，共214筆。當天國民黨主席朱立倫南下高雄，替陳若翠等3位國民黨立委參選人站台。陳若翠發文表示，「主席期勉若翠有機會當選立委，一定莫忘傾聽民意，要永遠站在民意的立場監督政府️，才不負來自人民的心聲。」有網友表示，「懇請大家支持高雄國民黨所提名的立委候選人，翻轉高雄，為高雄拚更好的日子」、「全力支持，陳若翠選立委，認真打拚為民，爭取地方建設，好議員」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月19日至2023年10月18日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林岱樺、陳若翠 』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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