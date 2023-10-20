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藍綠搶宜蘭立委…黃琤婷批換湯不換藥 陳俊宇駁抹黑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（中）批，綠營宜蘭立委參選人從陳歐珀到陳俊宇是換湯不換藥。記者陳敬丰／攝影
國民黨宜蘭立委參選人黃琤婷（中）批，綠營宜蘭立委參選人從陳歐珀到陳俊宇是換湯不換藥。記者陳敬丰／攝影

宜蘭立委選戰持續升溫，國民黨立委參選人黃琤婷昨批民進黨立委參選人從陳歐珀換成陳俊宇，都屬正國會，「換湯不換藥」。陳俊宇競辦回應，國民黨應反思宜蘭縣府專員詐騙、立委馬文君洩密等案，而非整天抹黑栽贓；民進黨總統參選人賴清德昨天到宜蘭，呼籲支持者投給自己，也要投給陳俊宇。

賴清德昨天下午到宜蘭連趕4場後援會成立大會，大打學雜費補助牌，還說和陳俊宇都出身辛苦家庭，但沒有因為環境困難就喪失奮鬥意志，努力為台灣打拚。賴說，民進黨不僅要贏得總統選舉，更要讓國會過半，懇請鄉親投給陳俊宇。

民進黨總統參選人、副總統賴清德（前排左）將象徵「強棒出擊」的球棒交給立委參選人陳俊宇（前排右），表達力拚國會過半的決心。記者陳敬丰／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德（前排左）將象徵「強棒出擊」的球棒交給立委參選人陳俊宇（前排右），表達力拚國會過半的決心。記者陳敬丰／攝影

趕在賴清德之前，黃琤婷和國民黨縣議會黨團上午先開記者，表示宜蘭人給現任立委陳歐珀12年，陳開出的政見卻屢屢淪為空頭支票，還涉嫌與im.B詐騙集團掛勾，一起做生意、炒地皮，開詐團的車、用詐團的房，還自稱檢方還他清白。陳俊宇前段時間被爆用中央補助款蓋豪宅，民進黨繼續提名違法濫權的候選人沒問題嗎？民進黨總統參選人、黨主席昨天到宜蘭要幫陳俊宇背書？

陳俊宇競辦回應，地檢署已經不起訴陳俊宇，國民黨硬要抹黑，令人遺憾；藍營近來屢有宜蘭縣府專員詐騙、立委馬文君洩密等案，黃琤婷怎麼不說話？陳俊宇參選後提出針對老、中、青等各項政見，對縣民負責任，請黃也提出利民的競選政見，而非整天抹黑栽贓，助長惡質選風。

宜蘭政界人士透露，藍營內部民調中，黃琤婷僅微幅領先陳俊宇，整體仍呈五五波，且民眾黨參選人陳琬惠也有一定實力，對藍綠都有威脅。

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