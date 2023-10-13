王世堅換髮化身「伏黑堅」提醒民眾保暖 辣到動漫迷雙眼

台北市士林、大同區立委參選人王世堅，昨(12)日在臉書發布一張請民眾注意保暖的消息，畫面中選舉團隊利用AI將他的肖像與近日當紅的日本動畫「咒術迴戰」角色伏黑惠作結合，並稱自己的新造型為「伏黑堅」，笑翻一群網友，也有人讚賞王世堅的選舉團隊實在太猛。

進入秋冬季節，王世堅在臉書PO文提醒民眾：「溫度降低，請注意保暖」。他說：「15日起北台灣低溫21度，沿海和空曠地區溫度還會再低一些。世堅提醒家裡有長輩或易感冒的朋友，留意早晚溫差大、注意保暖。有些地方還有局部短暫雨，出門記得帶雨具」。在隨文附圖的是一張「伏黑堅」的新造型角色，並再次提醒民眾：「領域展開別感冒」。

包括立委高嘉瑜在內，至截稿為止，已逾7000多人按讚或其他表情符號，網友對於王世堅能扮演「伏黑堅」的創意實在有被暖到，「但有點辣眼睛」，不少動漫迷說：「為什麼不是五條老師，而是伏黑惠，不過這兔子有配合到最新一集耶！用心的團隊，很重視我們宅宅！」、「太惠了世堅！」；也有人提醒王世堅：「堅哥怕是不知道，這角色後來怎麼了」。

對於王世堅換新髮型，有網友大喊：「恰吉可愛」、「太可愛！愛死」、「看到第一眼還以為是飛影」，也有人覺得：「剛開始以為這是甚麼政治梗圖社發的」。

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