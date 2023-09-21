蛋風暴 泛綠港湖立委選舉內訌

進口蛋爭議燒到台北市內湖、南港立委選舉，引爆泛綠內訌，民進黨立委高嘉瑜本月15日上政論節目談吃到「臭蛋、黑蛋」經驗，被同黨議員劉耀仁砲轟唯恐天下不亂；基進黨立委參選人吳欣岱也批評高嘉瑜「搗蛋」騙取選票，雞蛋淪為投機政客的工具。高嘉瑜強調，她是被故意抹黑，讓她非常遺憾。

國民黨港湖立委參選人李彥秀也質疑，正當台灣人民、港湖的婆婆媽媽擔心吃到黑心蛋、過期蛋，焦慮台灣食安，高嘉瑜沒有想要監督政府，只有被同黨質疑才出來澄清。

高嘉瑜日前在政論節目談到吃「臭蛋、黑蛋」經驗，引發網友質疑才在施政願景說明會道歉又背骨，吳欣岱說，高嘉瑜吃到的黑蛋是國產蛋，且發生在2021年，高嘉瑜前天也大動作發函要求農業部為廠商標示負責，批評高嘉瑜這些作為，或許真為個人經歷，但已無形勾起社會對雞蛋的恐慌。

劉耀仁也在臉書點名高嘉瑜，表示「專案進口蛋平抑蛋價、逼出黑市囤蛋、人人有平價雞蛋吃」，國民黨主席朱立倫、媒體人趙少康、高嘉瑜這些人再放假消息、再抹黑農業部、再抹黑陳吉仲，就是唯恐台灣不亂。

高嘉瑜昨天則在臉書感謝農業部前部長陳吉仲，表示陳吉仲請辭，讓她感觸甚多，陳從農委會到農業部，作為行政首長雖不可能盡善盡美，但陳吉仲在放寬動物用藥的過程，給予她大力支持與協助，勇於任事的態度，令人印象深刻。

李彥秀說，高嘉瑜近期還聲稱自己雞蛋放冰箱三、四個月都還繼續吃，藉此來護航執政黨進口巴西蛋，放了三四個月給人民吃是沒關係的。

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