「楊桃館變豪宅」看板爭議…陳俊宇控抹黑提告 藍譏作賊心虛

宜蘭縣議會國民黨團掛看板，指控民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇疑似運用中央補助款，把「楊桃館變豪宅」，恐涉貪。陳俊宇反控對手抹黑，昨天前往地檢署按鈴提告國民黨團書記長林義剛加重誹謗；林義剛等人回應，陳若自認並無不法，為何在被提名前急拆違建並搬出豪宅，不就是作賊心虛？

陳俊宇位於員山鄉隘界六路的兩層樓透天豪宅，是以集貨包裝場名義向政府申請補助興建的農業設施，不得當住宅使用，縣府曾在2015年依違反農地農用開罰6萬，陳仍繼續住；不過就在黨中央徵召提名前，陳俊宇雇工拆除違建並搬離，遭媒體報導後發聲明「向社會大眾致歉」。

國民黨縣議會黨團這兩天在街頭掛巨幅「貪汙？」看板，指控陳俊宇用中央補助款將楊桃館變豪宅，相當醒目。

陳俊宇昨天由律師、黨團議員、前代理縣長陳金德陪同下，拿出2016年不起訴處分書前往宜蘭地檢署，對藍營黨團書記長林義剛提出加重誹謗告訴。

陳金德指出，當時興建集貨場是符合農委會的補助申請，土地、興建費都由陳俊宇提供，並沒貪汙、侵占問題，國民黨卻用廣告看板抹黑；陳俊宇也批評，2014年選議員時，就被對手用不實文宣抹黑，呼籲國民黨停止惡質選風，回歸正常選舉。

國民黨議會黨團書記長林義剛則反擊，若陳俊宇自認無不法、不當，為何要在黨提名前速拆，不就是作賊心虛？國民黨議員楊弘旻也說，據新聞報導及公文顯示，陳俊宇違反當初簽訂的興建楊桃集貨場同意書內容，在尚未取得所有權前，公款補助興建的集貨場就已被陳俊宇拿去當住家使用，陳不好好回應，反而告國民黨，意圖轉移焦點。

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