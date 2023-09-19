聽新聞
test
0:00 / 0:00

「楊桃館變豪宅」看板爭議…陳俊宇控抹黑提告 藍譏作賊心虛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
民進黨立委參選人陳俊宇昨天提告加重誹謗，藍營反譏陳在提名之前速拆違建，作賊心虛。記者戴永華／攝影
民進黨立委參選人陳俊宇昨天提告加重誹謗，藍營反譏陳在提名之前速拆違建，作賊心虛。記者戴永華／攝影

宜蘭縣議會國民黨團掛看板，指控民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇疑似運用中央補助款，把「楊桃館變豪宅」，恐涉貪。陳俊宇反控對手抹黑，昨天前往地檢署按鈴提告國民黨團書記長林義剛加重誹謗；林義剛等人回應，陳若自認並無不法，為何在被提名前急拆違建並搬出豪宅，不就是作賊心虛？

陳俊宇位於員山鄉隘界六路的兩層樓透天豪宅，是以集貨包裝場名義向政府申請補助興建的農業設施，不得當住宅使用，縣府曾在2015年依違反農地農用開罰6萬，陳仍繼續住；不過就在黨中央徵召提名前，陳俊宇雇工拆除違建並搬離，遭媒體報導後發聲明「向社會大眾致歉」。

國民黨縣議會黨團這兩天在街頭掛巨幅「貪汙？」看板，指控陳俊宇用中央補助款將楊桃館變豪宅，相當醒目。

陳俊宇昨天由律師、黨團議員、前代理縣長陳金德陪同下，拿出2016年不起訴處分書前往宜蘭地檢署，對藍營黨團書記長林義剛提出加重誹謗告訴。

陳金德指出，當時興建集貨場是符合農委會的補助申請，土地、興建費都由陳俊宇提供，並沒貪汙、侵占問題，國民黨卻用廣告看板抹黑；陳俊宇也批評，2014年選議員時，就被對手用不實文宣抹黑，呼籲國民黨停止惡質選風，回歸正常選舉。

國民黨議會黨團書記長林義剛則反擊，若陳俊宇自認無不法、不當，為何要在黨提名前速拆，不就是作賊心虛？國民黨議員楊弘旻也說，據新聞報導及公文顯示，陳俊宇違反當初簽訂的興建楊桃集貨場同意書內容，在尚未取得所有權前，公款補助興建的集貨場就已被陳俊宇拿去當住家使用，陳不好好回應，反而告國民黨，意圖轉移焦點。

2024選舉 2024立委選舉 陳俊宇 陳金德 貪汙 農委會 提告 2024宜花東立委

延伸閱讀

進口蛋鬧風波 民進黨高市黨團反質疑國民黨玩兩面手法

嘉惠南市偏鄉國小 青商會川崎症美心專車公益義診

「楊桃館變豪宅」看板高掛 綠營喊告、藍營反譏作賊心虛

宜蘭綠營立委參選人拋勞工政見 併年資、訂颱風假給薪

相關新聞

「楊桃館變豪宅」看板爭議…陳俊宇控抹黑提告 藍譏作賊心虛

宜蘭縣議會國民黨團掛看板，指控民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇疑似運用中央補助款，把「楊桃館變豪宅」，恐涉貪。陳俊宇反控對手抹...

賴清德推薦 無黨籍北市議員林亮君宣布加入民進黨

2024選戰倒數，原本時代力量黨籍後退黨的無黨籍北市議員林亮君今天下午表示，她已經完成民進黨入黨申請，明日將陪同民進黨徵...

五人或六人會參選台東立委？陳宏宗親上賴坤成臉書回應

有意角逐台東縣下屆區域立委的人不少，民進黨現任立委劉櫂豪與提名人賴坤成爭議未休，民眾黨未提名人選，無黨籍議員陳宏宗擔任民...

「楊桃館變豪宅」看板高掛 綠營喊告、藍營反譏作賊心虛

民進黨宜蘭立委參選人陳俊宇被國民黨縣議會黨團掛看板，質疑他用中央補助款把「楊桃館變豪宅」涉貪，陳俊宇今反控對手抹黑，前往...

賴清德、蘇貞昌北市輔選 藍打基層組織戰

2024立委選戰開打，民進黨昨大軍壓境輔選多名立委參選人，總統參選人、副總統賴清德昨天接連四場與松信、中山北松山立委參選...

郭國文、賴清德南北門競總成立 鹽分地帶文化中心落腳佳里

尋求連任的民進黨立委郭國文及投入總統選舉的副總統賴清德今天在台南佳里區成立南北門區聯合競選總部暨後援會，湧入逾3000名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦