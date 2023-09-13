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陪吳音寧掃街拜票 鄭家純曝「台北人較不願意拿傳單」讚彰化人很熱情

中央社／ 彰化13日電
民進黨立委參選人吳音寧邀雞排妹鄭家純南下助選，鄭家純（圖）指出，彰化鄉親很熱情都會收下傳單，長輩不認識她沒關係，因為她是配角。圖／聯合報系資料照
民進黨立委參選人吳音寧邀雞排妹鄭家純南下助選，鄭家純（圖）指出，彰化鄉親很熱情都會收下傳單，長輩不認識她沒關係，因為她是配角。圖／聯合報系資料照

民進黨立委參選人吳音寧邀雞排妹鄭家純南下助選，吳音寧和鄭家純今天上午先前往二林第一市場拜票；鄭家純指出，彰化鄉親很熱情都會收下傳單，長輩不認識她沒關係，因為她是配角。

彰化第3選區（芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮、溪州鄉）現任立委為中國國民黨籍的謝衣鳯，民主進步黨則提名作家吳音寧參選。

吳音寧今天邀請鄭家純南下彰化助選，2人上午先前往二林鎮第一市場拜票，有年輕人看到鄭家純就拿出手機說要合照，而長輩雖不認識雞排妹，也稱讚本人很漂亮。

鄭家純接受媒體聯訪時說，小時候曾來過二林，而她在台北時也曾幫忙助選掃市場，但台北人較不願意拿傳單，不過彰化民眾很熱情，只要遞了就會收下，長輩不認識她沒關係，因為她是配角。

吳音寧指出，她帶著鄭家純前往傳統市場拜票，中午來到華崙社區和老人一起用餐，下午還會去埤頭鄉的香菜田奉茶，也希望鄭家純感受到南彰化鄉親濃厚的人情味。

除了前往市場拜票及香菜田奉茶外，鄭家純晚上還將參加吳音寧在北斗鎮舉辦的「與音寧有約」問政說明會，爭取民眾支持。

2024選舉 2024中彰投立委 鄭家純 吳音寧 拜票

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