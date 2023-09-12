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「英系」大動作搶不分區 綠派系側目

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
現任不分區立委莊瑞雄繼續列入不分區應該沒問題。聯合報系資料照
現任不分區立委莊瑞雄繼續列入不分區應該沒問題。聯合報系資料照

民進黨備戰二○二四，總統參選人賴清德勤跑基層拉抬立委選情，各派系已為了不分區立委名單蠢蠢欲動。

據了解，過去民進黨都是十月中旬才籌組「不分區提名委員會」，但是這次各派系在七、八月就開始動作，且「英系」動作不小，特別引人注目。

民進黨發言人張志豪昨天表示，有關民進黨不分區立委提名事宜，目前沒有進行任何討論，外界勿有過多揣測。

據悉，雖然黨主席賴清德釋出的氛圍是「政治組」代表各派系最多納入一席，但英系認為，現任不分區立委莊瑞雄上屆因與立委蘇震清「交換選區」才被列入不分區，且蔡英文總統曾經答應莊可做兩屆，繼續列入不分區應該沒問題，莊也「老神在在」。

但一位選舉幹部指出，最近英系的衛福部前部長陳時中接任賴清德北市競選總部主委，被媒體問到是否列入不分區，也回應「一切聽黨的安排」，並沒否認，可看出英系對於安排陳時中進入不分區名單已有定見。

非英系選舉幹部指出，英系應該希望陳時中以「醫療專業」列入不分區，如此一來，英系包含莊瑞雄就可列兩席，但這個算盤還必須由賴清德同意才算數，只是英系最近動作愈來愈大，也引來其他派系側目。

其他派系方面，民進黨人士指出，民進黨立院黨團總召柯建銘因為功能性強，連任應沒問題；新潮流系可能會由現任不分區立委沈發惠連任，正國會希望推出總統府秘書長林佳龍核心幕僚、台中市前交通局長王義川進入安全名單，湧言會則打算推出前新竹市議員李妍慧，各派系都已心有所屬。

選舉幹部也說，「專業組」及「多元代表」部分，現任不分區立委洪申翰、羅美玲及范雲都可望再度連任，不過，賴清德的不分區理想名單其實是多納入具專業身分的年輕人，未來可投入區域選舉，參選立委或縣市長，培養年輕戰力。

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