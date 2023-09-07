民調輸？空戰贏！高嘉瑜聲量大勝吳欣岱、李彥秀 近1個月3高點揭曉
立委選戰在台北市第四選區（內湖、南港區）戰況激烈，民進黨現任立委高嘉瑜尋求連任，卻面臨泛綠分裂挑戰，加上國民黨立委參選人李彥秀來勢洶洶，外界關注高嘉瑜能否連任成功。高嘉瑜表示，她很早就提出願意接受整合民調，大家看不下去國民黨荒腔走板，不能讓國民黨躺著選，若因為分裂保送國民黨，不是支持者所期待的。
高嘉瑜挺農業部、賴品妤 引發非綠陣營評論聲量衝
2024最新台北市港湖區立委參選人聲量揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/07～2023/09/05）統計調查，近一個月所有港湖區立委參選人中聲量最高的是高嘉瑜，總計7萬7,924筆。聲量最高點出現在9月5日，高達1萬3,503筆。高嘉瑜因進口蛋開戰徐巧芯，酸她「逐顆工程師」，徐巧芯則清唱〈孤勇者〉回擊「希望高嘉瑜莫忘初衷」，雙方隔空交火，引起網友們看熱鬧。
聲量第二高點出現在8月31日，共9,612筆。館長陳之漢不滿高嘉瑜護航立委賴品妤，直呼「我們選的是民意代表，不是黨意」。聲量第三高點則是出現在8月23日，共8,280筆。針對高嘉瑜民調落後，資深媒體人邱敏寬表示，高嘉瑜這次如果過不去，下一個工作會找非常久。
陳時中是否出席吳欣岱活動引關注 李彥秀民調第一助聲量飆漲
港湖區立委參選人總聲量第二名是基進黨吳欣岱，聲量最高點出現在9月5日，共3,504筆。吳欣岱日前表示將邀請賴清德的台北市競總主委陳時中出席活動，陳時中卻在29日表示，全力支持高嘉瑜。對此，有PTT網友認為，「看來高還是乖乖聽話了」、「基進黨血統不純正」。
港湖區立委參選人總聲量第三名則是國民黨的李彥秀，聲量最高點出現在8月22日，共4,251筆。當天TVBS民調指出，李彥秀以支持度44%領先，高嘉瑜以27%居次，吳欣岱則是13%墊底。對此，有PTT網友表示，「難怪高最近這麼乖」、「KMT：謝謝基進黨」；但也有人認為，「比起其他民進黨立委，她好很多」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月07日至2023年09月05日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『李彥秀、高嘉瑜、吳欣岱』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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