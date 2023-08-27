記者追問太積極 賴品妤閃躲反對立

民進黨立委賴品妤近日因閃躲記者而跌倒，事後並指控該記者跟騷提問、窮追猛打，但其貼文卻三度改口，從記者撞人、在混亂推擠中摔倒，又說記者是慣犯，也讓各界質疑賴品妤聲浪不斷。當然，記者也一再尾隨追問也對當事人有失尊重，畢竟當事人閃躲問題也是一種態度與回答。

被推還是假摔？

民進黨立委賴品妤24日被媒體追訪父親賴勁麟請辭相關問題時，一時腳步不穩撞到腳架摔倒在地，當場卻反控記者推人，事後更在臉書發文，卻被抓包文章編輯，第一時間稱遭記者撞到，之後又改口稱是在混亂推擠中摔倒。晚間賴品妤再透過發聲，指控記者是慣犯，貼文雖獲得3.7萬讚，也引發不少討論。

國民黨市議員鍾沛君指控賴品妤假摔，並力挺記者認真採訪，但民進黨隨後也指控該名記者是慣犯，並認為媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡。

記者採訪應有界線

資深媒體人羅友志在臉書發文指出，不管藍綠記者，政治人物都應視為好友，賴品妤用這樣的態度面對媒體，「真的無助妳爸爸跟雲豹綠能千絲萬縷的政商關係…」但他也強調，受訪者也有「拒絕接受採訪的權利」，各國新聞媒體大多不會如此追逼，尤其是採訪政治新聞，這顯示記者在採訪新聞時，也需要與受訪者維持一定的界線與尊重。

民進黨立委參選人、台北市議員王世堅嘆說，賴品妤「太年輕了、太生嫩了」，有時候記者確實會讓被採訪人覺得咄咄逼人，但這就是民主社會，這其實是常態、是正面的，賴品妤似乎脾氣太大了，應該找一個時間跟媒體面對面，從容應對相關爭議。

政治人物也要面對

另一方面，媒體急著知道答案，有衝勁是對的，但是一再追問、又是太侵入性的採訪，對女性、尤其對剛參政不久的女性來講，容易讓對方感到不舒服；只是賴品妤身為政治人物，面對父親相關爭議本應受到監督，其實只要一句「無可奉告」就好，否則未來記者也不願報導賴品妤的消息，變成兩敗俱傷。

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