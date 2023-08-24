基隆立委藍白合 謝立功盼侯柯郭早點喝咖啡

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
謝立功（左）與謝國樑（右）昨天一起到仁愛市場吃壽司，稱這是朝向藍白合作的起點。圖／取自謝國樑臉書
謝立功（左）與謝國樑（右）昨天一起到仁愛市場吃壽司，稱這是朝向藍白合作的起點。圖／取自謝國樑臉書

民眾黨前秘書長謝立功日前宣布退出基隆立委選舉，謝立功昨與國民黨基隆市長謝國樑到仁愛市場吃壽司，引發關注。謝國樑解讀，這是「藍白合作」起點，稱讚謝立功退選是做出對基隆最好的選擇。

謝立功喊話，盼民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜也可以早一點坐下來喝「義式」咖啡，大家以義結合，而不是以利結合。

謝國樑昨天中午偕謝立功到仁愛市場品嘗基隆市場加園壽司，謝國樑說，以壽司會友成為他的待客習慣，也推廣壽司季並行銷城市。

謝國樑表達對謝立功由衷感謝，他說，社會有一股期待國民黨與民眾黨合作氛圍，謝立功心繫基隆，展現高度與格局，做出對基隆最好選擇。謝還說，這是朝向藍白合作的起點，盼合作氛圍能延續。

謝立功說，下周有基隆中元祭活動，歡迎非綠陣營總統參選人一起來基隆先吃壽司，再喝咖啡。

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