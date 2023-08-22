徐巧芯：賴勁麟落跑救「雲豹小公主」

雲豹能源董事長賴勁麟、獨董李退之先後請辭，國民黨北市議員徐巧芯昨天表示，兩人落跑是為救「雲豹小公主」民進黨立委賴品妤危急的選情，並沒有回應外界質疑，若二○二四未政黨輪替，保證這些人還會再回來。她直言，雲豹能源找賴勁麟、李退之等來「擺平地方」，就是當雲豹的門神，新潮流掏空國家發大財。

對於父親請辭，賴品妤昨天透過助理表示沒有回應，謝謝大家關心。

徐巧芯說，賴勁麟請辭聲明一項都沒有回答問題，代表辭職不過是為了挽救雲豹小公主岌岌可危的政治生命而已，賴品妤面對鏡頭支支吾吾說不出話，又氣急敗壞的樣子，根本不是一個適任的立委。

徐巧芯指控，雲豹能源利用保證收購價格賺取價差，雲豹賺愈多，台電、國庫和人民納稅錢虧愈多，然後再左手轉右手，變成上千萬的政治獻金捐款給民進黨新潮流為主的政治人物，根本就是掏空國家。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，賴勁麟請辭應該是出自政治壓力，有其政治性，台電虧損、綠電和光電全台弊案叢生，賴勁麟難以避嫌，也讓外界找到綠營「痛處」，為避免風波延燒，請辭止血，合理懷疑是迫於政治壓力。

時代力量立委陳椒華表示，她支持台灣發展再生能源，但賴勁麟昨天發布聲明，宣布辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，仍然無法清楚說明外界對他沒有利益迴避、擔任門神及肥貓等爭議問題，還有發展再生能源為何需要設立數十家子公司，且主要營收還來自政府標案。

賴品妤對手、國民黨立委參選人廖先翔說，賴勁麟、賴品妤父女憂心綠能議題成為選情破口，顧及輿論發酵而辭職，賴勁麟辭職前還是沒說清楚，也難擺脫「綠能發電、綠營發財」事實。

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