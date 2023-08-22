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新聞眼／藍白合淪空談 恐保送民進黨

聯合報／ 本報記者鍾維軒
新黨議員侯漢廷今天早上在臉書宣布參選士林北投立法委員。圖／聯合報系資料照
新黨議員侯漢廷今天早上在臉書宣布參選士林北投立法委員。圖／聯合報系資料照

距2024立委選戰不到5個月，國民黨原喊北市8選區「八仙過海」，卻先有中正萬華選區迄今找不出人選，後有北市議員侯漢廷在士林北投選區參戰，局勢糜爛宛如總統大選縮影，黨中央到市黨部整合牛步，以逸待勞的民進黨參選人正暗自竊喜。

中正萬華選區有市議員郭昭巖、鍾小平應曉薇登記參選，黨部兩度評估後決定找外援，先後洽詢韓冰、王淺秋都遭拒，最後交給黨中央處理。一如對母雞侯友宜情勢的口頭積極、行動消極，迄今依然沒有下文，任由黨內互打、支持者離心。

士北選區原已艱難，如今更顯得無力，泛藍分裂傳與暗許侯漢廷有關，藍白母雞合不了，小雞也難，若下架民進黨沒有具體作法與共識，最後結果恐怕還是「保送民進黨」。

2000年總統大選中，連戰、宋楚瑜分裂，讓民進黨陳水扁首次執政；4年後連宋合，卻已抵擋不住執政4年的陳水扁，各自算計的結果，醒悟已遲。只是權勢在前，總是忍不住被豬油蒙了心，徒令支持者扼腕。

國民黨北市黨部提出的「八仙過海」，明顯不符民眾黨利益，就如同柯文哲無論是考量自己或立委布局，也不可能輕言放棄，在野之間「打」得火熱，藍白陣營在合作議題上欠缺明確方向，只淪空談。國民黨有必要清楚地表達立場，不能再與其他在野對手頻送秋波，以免讓支持者在諸多不確定的因素中迷失了方向。

2024選舉 2024立委選舉 侯漢廷 鍾小平 柯文哲 應曉薇 2024北北基立委 王淺秋 侯友宜

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