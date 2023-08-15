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新北立委 藍坐6望7 綠拚全壘打

聯合報／ 記者李成蔭葉德正劉懿萱／新北報導
國民黨中央前秘書長李乾龍預估新北立委席次能成長，至少「坐6望7」。圖／本報資料照片
國民黨中央前秘書長李乾龍預估新北立委席次能成長，至少「坐6望7」。圖／本報資料照片

2024年選戰升溫，母雞、小雞逐漸就定位，新北市長侯友宜本命區立委選情備受矚目，新北市區域立委目前綠9、藍3，黨中央前秘書長李乾龍預估席次能成長，至少「坐6望7」。民進黨新北市主委何博文表示，民進黨目標是全壘打，新北蘇系立委也有「打群架」戰線，中央部會政務官近期頻下鄉輔選助攻。

李乾龍熟稔新北選情脈動，他說，藍軍除有機會保住第1（北海岸）、第9（永和）、第11（大新店）選區現任優勢，在第12（七星）、第8（中和），甚至第3（三重）選區都有一搏實力，翻轉希望大。

李乾龍分析，第12選區新生代議員廖先翔挑戰民進黨賴品妤，決戰點在汐止票倉；第8選區中和向來是藍營優勢區，若藍軍團結，張智倫要攻下這席不難；第3選區三重綠軍初選有疙瘩，票源分散下，看好蔡明堂有機會脫穎而出。

國民黨新北市議長蔣根煌說，9月會是選戰重要變化期，若侯友宜聲勢上揚，將帶動立委選情，「大家在同一艘船上」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，評估以過半為目標，往上加1至4席都有可能，只要顧好保底區，接下來板橋2席、土樹三鶯等搖擺區都有機會一搏。

民進黨新北市主委何博文表示，民進黨目標是全壘打。圖／何博文提供
民進黨新北市主委何博文表示，民進黨目標是全壘打。圖／何博文提供

何博文身兼民進黨新北市黨部主委，他認為，談個別選區言之過早，選舉靠穩扎穩打，民進黨目標是全壘打，加上立委選舉與總統大選緊密相關，有共伴效應，小雞只要好好跟著母雞賴清德，現任者把政績說清楚，挑戰區闡述政見理念，都非常有機會出線。

何博文還表示，藍軍內部亂成一團，侯友宜提出的核一、核二廠延役和重啟核四廠，跟新北市的民意背道而馳，選民會用選票來展現力量。

新北立委整體選情還不熱，對打火花不多，各陣營勤於陸戰固票，或站街頭爭取曝光，新北是民進黨蘇系大本營，第4（新莊）選區吳秉叡、第5（樹林、鶯歌）選區蘇巧慧，近期找來部會首長下鄉出席說明會，強打執政成績，凸顯爭取地方建設「有夠力」。

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