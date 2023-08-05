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屏東二選區／蘇震清：莊瑞雄另有選擇
立委蘇震清因ＳＯＧＯ經營權索賄案遭台北地院判刑十年，台灣高等法院昨開庭行準備程序，對兒子蘇孟淳角逐屏東第二選區立委選舉，蘇震清受訪表示，選舉一定要一步一腳印，屏東縣非常狹長，蘇孟淳努力認真地勤跑每一個鄉鎮，對選舉感到樂觀，但絕不大意。
針對莊瑞雄無意代表民進黨參選，蘇震清稱讚莊是優秀的委員，他說兩人同事很久，除了同事情感，又是屏東鄉親，感情深厚，「我想他還有另外的選擇」。
蘇震清說，莊瑞雄要不要下來選，他都給予尊重，他稱讚莊是「非常非常好、非常優秀的一個立法委員」。
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