獨／家鄉立委提名難產 柯文哲勸進胞妹柯美蘭參選

民眾黨新竹市立委選舉遲遲未提名人選，民眾黨主席柯文哲日前鬆口表示，曾經有詢問胞妹柯美蘭有無意願參選，對方說在當醫生沒空。不過，民眾黨內部人士透露，柯文哲尚未放棄徵召柯美蘭的念頭，持續勸進，民眾黨選決會下周一將再度開會討論新竹立委提名，屆時預計人選將逐漸明朗化。

新竹市是目前民眾黨唯一執政的縣市，也是柯文哲的家鄉，下屆立委選舉民眾黨相當重視，早已表態一定會推派人選參選。不過，距離選舉剩下約半年時間，民眾黨遲遲未通過新竹立委提名，人選也沒有定案，引發基層焦慮。

民眾黨原本規畫由不分區立委吳欣盈參選，但吳欣盈遲未表態，柯文哲日前突然替吳欣盈宣布不選新竹立委；其餘被討論的人選包括新竹市政府發言人施淑婷、徐千晴等人。據了解，柯文哲最屬意的人選還是柯美蘭，持續透過各種方法在勸進中，預計下周選決會將討論相關人選意願。

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