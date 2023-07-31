謝立功不選 基隆立委三腳督

基隆市立委選舉變化多，民眾黨前秘書長謝立功曾經表態爭取黨提名投入立委一役，昨天卻發出「留取丹心照汗青 立委不必要在我」聲明，表示要交給有志之士去拚，他退出立委選戰。選戰從四強相爭，成為三腳督局面。

對於謝立功不參選，國民黨立委參選人林沛祥說，參選是每個公民權利，他會繼續努力、傾聽民意，把基隆人心聲帶進中央。民進黨參選人鄭文婷說，謝立功所謂成功不必在我說法，說穿了，就是藍白合政治利益交換下的犧牲品，她想對謝說聲「您委屈了！」

無黨籍立委王醒之對謝立功不參選直呼可惜，他說，謝立功參與過反四接填海造地議題，即使不參選，相信謝會繼續與基隆人一同守護外木山。他也說，三強鼎立已成形，基隆不必再像過去含淚投票，盼能翻轉世襲或被財團綁架政治局面，選出真正代表基隆民意的立委。

謝立功在聲明中說，基隆立委選戰必須在野團結，才能下架民進黨，黨主席柯文哲曾當面告訴他，基隆區域立委傾向禮讓藍營參選人而不提名，接下來他仍會勤走基層，發現並解決基隆鄰里問題。

謝也說，他提出「新形態藍白合」，本意是打造「市長藍、立委白、議長綠」聯合政府，符合柯文哲提出的政策方向，近日出現原國民黨市議員呂美玲風波，還傳出她加入民眾黨，若不慎重應對，將衝擊全台選情，呼籲黨中央必須澄清。

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