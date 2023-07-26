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北市第五選區提名 國民黨勸進王淺秋被拒

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
高雄市新聞局前局長王淺秋。圖／聯合報系資料照
高雄市新聞局前局長王淺秋。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委提名人選難產，地方人士又建議可找高雄市前新聞局長王淺秋，主委黃呂錦茹昨說，黨中央還沒確定要怎麼做，各方都有給意見，除了提到可讓郭昭巖、應曉薇2人抽籤外，還有人提醒，可以徵詢王淺秋的意願，黨中央確實有接觸、勸進，但王拒絕。

黨內爭取提名的有鍾小平、應曉薇和郭昭巖，但初選民調有爭議，人選遲遲未定，黨部曾找高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰，但她無意願，如今又傳王淺秋。無黨籍北市第五選區立委參選人于美人昨說，若都沒有意願，最後回頭找選區議員，讓不是首選的他們情何以堪？

初選民調如何處理？黃呂錦茹坦言「很困難」，如果可以操作出奇怪的民調，對守法的議員不公平，重做的話又得花錢，目前黨中央還在研究要怎麼處理，以科學推演，不可能會出現2份差異如此大的民調結果，出問題的民調公司也講不出所以然。

她說，目前已經把民調經過、無法公開結果的原因等簽呈到黨中央，現在就看黨主席要如何處理，其實應曉薇、郭昭巖遭到池魚之殃，2人和王淺秋都很優秀，不管黨中央提名誰，市黨部都會全力輔選。

鍾小平受訪時說，不管黃呂或其他人，要徵詢都要問過本人，既然對方沒有意願，為何還要去詢問對方？還是要尊重當中央職權、照規矩提名人選，若已經定人選，也會尊重。

應曉薇表示，就是因為中正、萬華選區出現民調舞弊問題，才會至今都沒辦法提名人選，若黨要自己去打仗就會去，而有更好人選可以下架民進黨，自己也會全力輔選。

郭昭巖說，在地居民希望的是深耕基層，瞭解地方需求的立委，王淺秋雖然有她的專業，但在地人對她太陌生，眼看離選舉不到幾個月，時間已很緊迫，選民需要的是一個可以信賴的人。

2024大選 立委選舉 王淺秋

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