評論陳紫渝犯眾怒 立委參選人莊銘淵再道歉

民進黨提名新北市永和立委參選人莊銘淵前天評論永福里長陳紫渝戀情，引發眾怒，莊銘淵昨天開記者會，再次向陳紫渝及陳的家人鞠躬道歉。記者會後結束，莊銘淵用手機打給陳紫渝，陳紫渝則對莊銘淵說正在忙公事不便回應。

莊開完記者會後，陳紫渝父親在臉書發文指出，看到自己女兒在「私領域感情部分」被迫攤在大眾面前，又必須面對這幾天來各種不尊重女性的質疑、挑釁、批評與謾罵，「作為父親的我有多心疼、多沉重」。對於這些不尊重女性的言論與藉機會歧視女性從政不專業的批判，相信社會自有公評。

莊銘淵表示，不滿跟批評他都看到了，也深刻檢討虛心受教，這次的風波讓他經歷了參選人以後應該謹言慎行，不管任何事情，都會再仔細考慮清楚後再發言。

對於有人要求退選，莊銘淵表示，他知道很多人的反應都這樣，但自己沒有退選問題，這是黨中央的徵召，相信黨有整體的選戰布局，為什麼在永和地區選擇他，黨有黨的考量，未來不管怎樣，他尊重黨中央的決定。

莊銘淵說，如果有任何的想法或決定都應該會通知，他就盡可能做好自己的本分，繼續跑行程，未來黨中央有想法也會再跟他聯絡，只要黨中央沒有其他決定，他就是參選到底，也會虛心檢討。

莊銘淵說，陳紫渝父親是協和里長，有在群組針對自己的言論表達不滿、也很生氣，目前還無法取得相關連繫，會再繼續積極聯絡。

至於黨中央是否有後續聯繫，莊明淵表示，黨中央前天有聯絡過，昨天就是再次道歉，也覺得還是要跟大家溝通說明。另外，莊銘淵也說，昨天原要跟民進黨總統參選人賴清德拍定裝照、宣傳照，也改期到8月3日。

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