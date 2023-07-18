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被控收建商仲介費 趙正宇：選舉奧步

聯合報／ 記者劉宛琳林銘翰／台北報導
針對國民黨指控炒地，桃園市無黨籍立委趙正宇表示，無端被捲入貪污與財產來源不明罪的案件，一審已經「無罪判決」。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
針對國民黨指控炒地，桃園市無黨籍立委趙正宇表示，無端被捲入貪污與財產來源不明罪的案件，一審已經「無罪判決」。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

國民黨昨天舉行記者會揭發立委趙正宇與建商的對話，指趙收受土地買賣佣金、逃漏稅、規避政治獻金法，質疑民進黨主席賴清德的「民主大聯盟」還要堅持與趙合作？對「牽猴仔」視而不見？趙正宇則回嗆，國民黨的背後黑手是桃園最大「炒地皮」的得利者，為了選舉利益所出的奧步。

桃園市議員凌濤指出，趙正宇收受土地買賣佣金、逃漏稅，遭北檢搜出920萬元，為證明其來源合法，意外曝光夫妻在2018年及2019年間「牽猴仔」（擔任掮客），租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元。

凌濤表示，趙正宇為了規避政治獻金法有關「營利事業捐政治獻金不得超過新台幣100萬元」的規定，除昭揚投資公司外，另以旗下的璞揚建設、立燿建設、聖堃營造、昕陽建設，總共5間公司捐款221萬8千元到上開趙正宇政治獻金專戶。

趙正宇回應，「居住正義」這4個字已經淪為國民黨攻擊異己的手段，讓人難以相信這是一個在乎居住正義的政黨，國民黨為了攻擊他，不惜將所有兢兢業業工作的不動產營業員，抹黑成破壞居住正義的元凶。

趙正宇指出，近日有立委支持度的電話民調，先以影射方式抹黑他已經獲得法院認證清白的案件，再進行候選人的支持傾向調查，加上國民黨記者會的內容，讓人懷疑背後有人在下指導棋，而黑手正是桃園最大「炒地皮」的得利者，為了選舉利益所出的奧步。

2024大選 立委選舉 趙正宇 政治獻金 居住正義 凌濤 逃漏稅 賴清德

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