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北市第5選區 藍續拱韓冰參選

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北報導
國民黨黨內人士認為，高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰應對進退佳，形象清新，是非常好的人選。 圖／聯合報系資料照片
國民黨黨內人士認為，高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰應對進退佳，形象清新，是非常好的人選。 圖／聯合報系資料照片

國民黨全代會23日將舉行，預定完成總統與各區域立委參選人提名程序，不過國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）初選民調爭議尚未化解，黨中央和北市黨部仍未放棄徵召韓國瑜的女兒韓冰參選的念頭，市黨部主委黃呂錦茹透露，今天將再度約韓冰見面，希望韓冰點頭。

國民黨北市第5選區立委提名呈現僵局，擬參選人郭昭巖、應曉薇和鍾小平，3人做協調式民調，但爭議仍無解，人選難產。

黃呂錦茹指出，兩份民調中，原本以為差距達9%，但後來精算，高達11%。她認為如果現在再重做民調，其他人一定不會信服，也不願意再做民調，目前提名作業是中央接手，但直接徵召提名仍是選項，所以一直沒有放棄韓冰。

黃呂錦茹從今年2月開始就鎖定爭取韓冰參選，雙方至少見面4次面，黨內高層，包括黨主席朱立倫，也認為韓冰是奇兵，非常好的人選。黨內人士認為，既然民調有爭議，趁此機會回到原本構想，直接徵召夠強的刺客參選。

黃呂錦茹說，韓冰應對進退佳，形象清新，是非常好的人選，她今天和韓冰約見面，希望韓國瑜能幫忙，以誠意打動韓冰。

市長蔣萬安昨被問到是否會協助勸進韓冰？蔣表示，相信黨中央一定會推出最強候選人。

2024大選 立委選舉 韓冰 民調 國民黨

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