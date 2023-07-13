北市第5選區 藍續拱韓冰參選

國民黨全代會23日將舉行，預定完成總統與各區域立委參選人提名程序，不過國民黨在台北市第5選區（萬華、北中正）初選民調爭議尚未化解，黨中央和北市黨部仍未放棄徵召韓國瑜的女兒韓冰參選的念頭，市黨部主委黃呂錦茹透露，今天將再度約韓冰見面，希望韓冰點頭。

國民黨北市第5選區立委提名呈現僵局，擬參選人郭昭巖、應曉薇和鍾小平，3人做協調式民調，但爭議仍無解，人選難產。

黃呂錦茹指出，兩份民調中，原本以為差距達9%，但後來精算，高達11%。她認為如果現在再重做民調，其他人一定不會信服，也不願意再做民調，目前提名作業是中央接手，但直接徵召提名仍是選項，所以一直沒有放棄韓冰。

黃呂錦茹從今年2月開始就鎖定爭取韓冰參選，雙方至少見面4次面，黨內高層，包括黨主席朱立倫，也認為韓冰是奇兵，非常好的人選。黨內人士認為，既然民調有爭議，趁此機會回到原本構想，直接徵召夠強的刺客參選。

黃呂錦茹說，韓冰應對進退佳，形象清新，是非常好的人選，她今天和韓冰約見面，希望韓國瑜能幫忙，以誠意打動韓冰。

市長蔣萬安昨被問到是否會協助勸進韓冰？蔣表示，相信黨中央一定會推出最強候選人。

udn討論區