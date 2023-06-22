新北議長之子參戰新莊立委 李鴻源力挺

國民黨中常會昨天徵召新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，參選新北市第四選區（新莊）立委，挑戰民進黨立委吳秉叡連任，內政部前部長李鴻源出席支持，說會負責當蔣的家教，送進立院；蔣根煌則說已拜託民眾黨主席柯文哲不要推人參選。

吳秉叡說，蔣欣璋雖然是年輕人，但父親蔣根煌是新北市議長、資深議員，地方實力及行政資源不容小覷，因此除陸戰要顧好，也會搭配空戰將這幾年政績透過文宣給選民知道，有信心展現政績獲選民認同，畢竟自己有實績，對方只是政二代。

蔣欣璋昨天開參選記者會宣布參選立委，他說，民進黨說要解決居住正義，但現在8年過去，年輕人還是買不起房，身為父親希望孩子平安，因此追求和平、兩岸和諧。

李鴻源說，他弟弟李鴻鈞過去也是新莊立委，但現在在監察院不能涉入政黨，由他出席。新莊及新北市在市長侯友宜努力下大有進步。反觀民進黨這2屆執政沒水、沒電，什麼都沒有，欠債欠一大堆，又差點跟對岸打起來，要下架民進黨，才能讓民眾安和樂利。

蔣欣璋36歲，8歲到新加坡讀書，2010年畢業回新莊為蔣根煌助選，也到輔仁大學進修，今年6月從科技管理研究所畢業。他自認有數據思維，將從留學及在地服務經驗，將新北打造成科技、減碳城市。

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