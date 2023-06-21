選金門立委 民眾黨7人自薦

金門立委選舉，民眾黨金門黨部執行長周曉芸透露目前有7人自薦，將盡快敲定人選，端午節後公布，傳將徵召一名美女刺客出征。民進黨恐面臨無人出戰窘境；國民黨陳玉珍力拚連任，可能藍白對決。

明天端午節，民眾黨金門黨部昨天辦端午贈香包活動，一直到明天，每天上午10點到傍晚5點在金門黨部發送香包。

周曉芸表示，這次她不參選立委，機會留給其他黨內同志，目前有7人自薦，將盡快確認人選。

前縣議員李應文日前透露將參選立委，不排除接受民眾黨的徵召。外傳有意角逐立委的前陳滄江則說，目前他沒有參選的打算。

至於民進黨是否會推出立委參選人，民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，目前還沒有適當的人選，可能月底會比較清楚。

國民黨已提名現任立委陳玉珍，縣黨部主委吳興邦說國民黨沒分裂本錢，呼籲力挺黨內立委提名人陳玉珍。

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