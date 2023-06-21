聽新聞
test
0:00 / 0:00

選金門立委 民眾黨7人自薦

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
台灣民眾黨金門黨部昨天舉辦了一場端午贈香包活動，首日吸引不少年輕人到場排隊。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨金門黨部昨天舉辦了一場端午贈香包活動，首日吸引不少年輕人到場排隊。記者蔡家蓁／攝影

金門立委選舉，民眾黨金門黨部執行長周曉芸透露目前有7人自薦，將盡快敲定人選，端午節後公布，傳將徵召一名美女刺客出征。民進黨恐面臨無人出戰窘境；國民黨陳玉珍力拚連任，可能藍白對決。

明天端午節，民眾黨金門黨部昨天辦端午贈香包活動，一直到明天，每天上午10點到傍晚5點在金門黨部發送香包。

周曉芸表示，這次她不參選立委，機會留給其他黨內同志，目前有7人自薦，將盡快確認人選。

前縣議員李應文日前透露將參選立委，不排除接受民眾黨的徵召。外傳有意角逐立委的前陳滄江則說，目前他沒有參選的打算。

至於民進黨是否會推出立委參選人，民進黨金門縣黨部主委蔡其雍表示，目前還沒有適當的人選，可能月底會比較清楚。

國民黨已提名現任立委陳玉珍，縣黨部主委吳興邦說國民黨沒分裂本錢，呼籲力挺黨內立委提名人陳玉珍。

2024大選 立委選舉 陳玉珍 端午節 陳滄江 李應文 蔡其雍

延伸閱讀

國民黨金門黨部號召金門婦女 2024團結拚勝選

評侯友宜台大演講漸入佳境 陳玉珍：要穩扎穩打

陳玉珍：民進黨沒能力跟大陸往來

侯友宜民調未上升 陳玉珍：蠻多藍營朋友可能會投給柯文哲

相關新聞

選金門立委 民眾黨7人自薦

金門立委選舉，民眾黨金門黨部執行長周曉芸透露目前有7人自薦，將盡快敲定人選，端午節後公布，傳將徵召一名美女刺客出征。民進...

吳欣盈參選竹市立委？ 高虹安：未確定6月30日會徵召

明年新竹立委選戰目前藍、綠、黃的參選人都已確定，剩下民眾黨尚未明朗，民眾黨籍新竹市長高虹安今接受媒體聯訪，被問到不分區立...

邀請到校園公開辯論 羅智強要苗博雅先為護航高端道歉再考慮

新北市長侯友宜昨天赴台大演講並接受學生提問，不過主持人、立委陳以信不停補充發言，欲參選大安區立委社民黨議員苗博雅諷刺，陳...

民眾黨金門立委選舉不缺席 黨部執行長周曉芸：有7人自薦

佈局2024立委選舉，民眾黨在金門也不缺席，民眾黨金門黨部執行長周曉芸今天表示，此次她不會出來參選立委，會將機會留給其他...

李德維：國民黨小雞稍安勿躁 勿只想搏媒體聲量

國民黨立委李德維昨在記者會上，呼籲部分國民黨立委參選人勿為所欲為，黨有黨紀，拋出跨黨派合作、被指涉的立委參選人游淑慧則出...

小雞邀柯文哲被警告 黃暐瀚批莫名其妙：國民黨邏輯錯亂

國民黨議員游淑慧、張斯綱先前表示，有意邀民眾黨總統參選人柯文哲幫站台，遭同黨立委李德維稱「並不是提名了你，就會讓你為所欲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦