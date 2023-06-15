北市第5選區藍初選／民調公布喊卡 鍾小平槓黃呂錦茹

國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委初選結果原定昨公布，因2家民調差異5至9個百分點，交由黨中央審議，不對外公布數字。參選的議員鍾小平對外透露自己領先對手5個百分點，認為自己被打壓，要北市黨部主委黃呂錦茹饒過他；黃呂回嗆「他才饒過國民黨」，要求參選人不能先曝光數字，會以黨紀處分。

國民黨立委第五選區初選有議員鍾小平、郭昭嚴和應曉薇等人參選，台北市黨部昨10時前，就有大批媒體守候，等待第五選區立委初選民調結果，經過2小時，市黨部才在群組內宣布，民調結果將送提名資格審查小組審議，不對外公布數字。

黃呂錦茹說，2家公司做出來的民調差異太大，與會者都相當訝異，過去從來沒有發生類似的事情，一般來說在相同條件與範圍下做出來的民調，不會超過正負3個百分點的信賴區，但這2家的差異卻有5至9個百分點，還要再研究如何處理。

黃呂強調，做民調是要提最優秀、能打勝仗的人，在公平正義的原則下提出參選人。至於何時公布提名結果、會不會重做民調？黃呂錦茹說，要開會討論才知道，黨中央對這部分很嚴謹。

鍾小平透露，自己領先對手5個百分點，也把結果手抄後傳給國民黨主席朱立倫，原本昨要公開民調，結果密商了30分鐘，也不知道談了什麼，最後突然不公布，認為自己被黃呂打壓，不應以私害公，破壞團結，還喊話「拜託主委饒過我吧」；黃呂回嗆「他才饒過國民黨」，對於鍾仍對外談論民調數字，也說會以黨紀處分。

郭昭巖說，以為30分鐘就會結束，沒想到10時20分也還沒開始，被問到是否有信心時，郭說「尊重結果」。應曉薇則是因為發燒，沒有現身，委由秘書出席。

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