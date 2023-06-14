性騷案波及競選夭折 林飛帆下一步在2024大選？

林飛帆認為，雖然黨中央調查報告，已經釐清事件處理的過程及相關的制度缺失，也釐清自己沒有吃案或包庇情形，但仍以更高標準，負起政治責任，就如同自己在報告出爐後所說，如果當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，或許能夠更早創造一個更友善的環境。

本次事件已造成民進黨重傷，政敵的批評更是從未間斷；林飛帆說，自己很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑，如果隨之起舞進行政治攻防，只是持續傷害受害者與這場運動。

性平事件遭波及，內部始料未及

林飛帆也是繼李正皓之後，第二位宣布退選的綠營人士；從這幾次事件不難看出，綠營現階段碰到爭議，就是採取最高標準，來做後續處置。

事實上，民進黨內部為了林飛帆選戰，曾進行相關演練、模擬，認為他在這段期間，很可能被對手攻擊「林九萬」，以及阻擋服貿協議等，畢竟中國大陸近日對台發起貿易壁壘調查，無奈這些攻防都還沒出現，就先環爆出性平事件，對黨內來說真的是始料未及。

民進黨內部人士坦言，林飛帆在案件中相對無辜，當時受害者向婦女部主任許嘉恬反應，事實上婦女部就是主導性平的部門，依照規定許嘉恬可以直接展開調查，完全不必上報，況且林飛帆的處理經事後調查也無問題，只能說這是一場無妄之災。

黨內人士惋惜，若無爭議有機會一戰

與林飛帆親近的友人坦言，從吳怡農過去兩次的表現來看，過去被藍營視為優勢選區的中山、北松山區，已慢慢呈現五五波的跡象，即使碰到藍營政治明星蔣萬安、王鴻薇，最後已相當微小的差距惜敗，只要林飛帆發揮得宜，加上總統大選在後期若能打出氣勢，進而帶動立委選情，更能增加當選機率。

而在林飛帆宣布退選後，黨內也出現不少惋惜聲音，立委洪申翰受訪表示，民進黨過去多次請林飛帆擔任不分區，但他都沒有接受，堅持要投入選戰，這次就算要選，也不挑艱困、基本盤藍大於綠的選區，他想為黨戰的意志是無庸置疑的。

這次會選擇退選，完全是他看到整個性騷案，已經在政治圈變成政治口水，大家只為了政治攻防，而不是想著如何建立、改善制度，為了讓爭議能夠平息，他在最後做出艱難的選擇。

不具名黨內人士也感慨，過去林飛帆被不少人認為坐享其成、領高薪，這次願意投入一個民進黨從未贏過的選區，這點就值得肯定，況且跟地方議員、傳統政治人物相比，林飛帆年輕又有戰力，對王鴻薇威脅更大，除了可惜沒有其他可說。

至於可能接替的人選，很可能是前議員阮昭雄，除了有豐富的地方經驗，過去也曾獲得前交通部長林佳龍推薦，另外也有聲音力挺「雞排妹」鄭家純，認為她能啟到奇兵效果。

政治路下一步，可能幫忙總統大選

如今林飛帆選擇請辭，加上黨內已無職務，外界也好奇未來他將何去何從？黨內人士坦言，這個答案只有林飛帆才知道，但過去他與副總統賴清德，甚至底下的團隊關係良好，研判他很可能留在黨內，繼續幫忙打總統大選。

此外林飛帆的友人還透露，出身台南的林飛帆過去就很想回鄉服務，或許接下來也有機會回到地方深耕。

無論如何，這名友人希望林飛帆要更展現自己決心，畢竟過去一直位居要位，黨內也不少人批評他空降占爽缺，要有更多付出與努力，才能止住這樣的聲音。

（本文出自2023.06.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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