性騷風暴狂捲 林飛帆退選立委

民進黨前副秘書長林飛帆獲民進黨徵召，參選北市中山北松山選區立委，但隨後爆發性騷風暴，其中一案被指主管吃案，林正是負責督導的副秘書長。民進黨雖在上周五公布第一波性平調查結果，認定林飛帆「處置合宜」，但風波並未止歇，林飛帆於昨天宣布退選，並指民進黨性平事件處置過程的爭論，導致社會紛擾，再次表達歉意。

性平事件 繼李正皓後退選

這也是繼與民進黨在新北市永和區合作參選立委的李正皓因捲入偷拍事件宣布退選後，又一立委參選人因性平事件退出選舉。

林飛帆指出，雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清事件處理的過程及相關的制度缺失，也釐清了自己並沒有吃案或包庇，但作為當初督導部門的主管，仍然應該要以更高標準，負起政治責任；就如同自己在報告出爐後說明的，「如果我們當時能夠及早覺察制度的缺失，予以改正，那我們或許能夠更早創造一個更友善的環境」。

林飛帆表示，這段時間以來，很遺憾看到對手持續利用受害者的苦痛，進行雙重標準的政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑；針對這樣的攻擊，當然可以持續與對手來回攻防，但傷害的只會是受害者與這場運動。

王鴻薇：責任推我沒擔當

國民黨立委王鴻薇則抨擊，林飛帆在退選聲明中，迴避了該負的責任，「他自己選不下去，卻把責任推給我，這是非常沒擔當的作法」。

對於林飛帆退選立委，民進黨二○二四大選提名策略小組召集人潘孟安說，尊重林審慎思考後的決定，也對此決定感到不捨及疼惜。

國民黨發言人林家興說，樂見任何推動深化性平意識的舉動，但民進黨主席賴清德草率提名立委人選又退選，已重挫自身領導力與信任度，更顯示民進黨年輕世代指標「為求止血，怯戰退選」舉動，充滿政治算計，也令社會感到失望。

為解決性騷風暴，民進黨昨天邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻，進行首場性平教育課程，後續還有其他場次，賴清德也將出席後天場次。民進黨發言人張志豪說，後續三起性騷擾相關案件，將於十六日召開性平會議處理。

黃嘉韻課後受訪表示，課程主要介紹什麼是性騷擾、每個人都有身體自主權，另外也說明「性平三法」如何適用，有哪些申訴方式等。被問到是否有談及個案，她說，有援引部分最高法院判決、判例說明。

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