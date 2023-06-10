李正皓談退選：與民進黨高層各退一步

民進黨日前宣布與新北市第九選區無黨籍立委參選人李正皓合作，引發黨內反彈，李正皓前晚宣布退選。民進黨秘書長許立明昨天表示，尊重李正皓深思後所做的決定。

對於退選一事，是否有跟提名策略小組召集人潘孟安聊過？李正皓表示，在選舉過程中，每周都會針對選情討論，退選這件事情是他心中的發想，這一、兩天他都在跟民進黨決策層討論，不是前晚上臨時討論，過程中雙方有達成共識，黨中央也需要空間，其實各退一步。

據了解，李正皓被指控偷拍私密影像威脅前女友，讓民進黨基層不滿，認為與民進黨的理念價值不符。反彈力道超乎高層預期，再加上最近民進黨爆發性騷擾案，李正皓相關情事再被大眾提及，讓高層承受巨大壓力。

據悉，李正皓近日主動找黨內高層溝通，他向黨高層表達退選的堅定態度，而民進黨對此表示尊重，也開始煩惱新人選。

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