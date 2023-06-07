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國民黨宣布徵召鄉長選台東立委 黃建賓：努力讓大家認識我

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨今天下午2點開中常會，將宣布台東縣立委參選人，要徵召44歲的大武鄉長黃建賓。本報資料照片
國民黨今天下午2點開中常會，將宣布台東縣立委參選人，要徵召44歲的大武鄉長黃建賓。本報資料照片

國民黨今天下午2點開中常會，將宣布台東縣立委參選人，要徵召44歲的大武鄉長黃建賓，縣長饒慶鈴及縣黨部主委、議長吳秀華請假出席。黃建賓表示，自己會更努力讓大家認識他。

黃建賓說，雖然很多人都不太認識及熟悉他，但他會用更多時間、走更多的路去感動鄉親，傾聽民眾真實聲音；未來他會在台東現有建設及政策基礎上，爭取及開創更多資源挹注家鄉。

他表示，對於台東未來發展，他已有初步的藍圖，從產業、教育、交通及觀光面向等，有機會在國會上發聲，當然各項的願景規畫，也會整合鄉親意見後，來逐步調整與鄉親清楚說明。

黃建賓說，台灣是海洋國家，尤其台東面向太平洋，無論是觀光和教育，都應和國際接軌，才能真正提升國際競爭力，進而創造更多的產業價值，許多太平洋觀光島國就是很好的實例。

而面對長期交通不便的台東，黃建賓認為目前鐵、公路正全面改善，最重要的是如何提升大眾交通運輸的提升，包括公車、班機運能的增加，不單單只有市區，也讓偏鄉及離島能落實行的正義。

另黃也表示提升公共設施及改善居住正義，也將是他未來納入參選的政見。至於是否會辭去鄉長一職來參選，黃建賓則說，他會請假參選，畢竟鄉務推動還是要進行，且有很多計畫欲執行。

44歲的黃建賓，有碩士學歷，擔任過村幹事、學校幹事、2屆鄉代表會主席及鄉長連任，學經歷符合國民黨部人選年輕化的條件，鄉長任內也成功將大武鄉翻轉為南迴觀光重要鄉鎮之一。

據了解，國民黨台東縣黨部訪談地方和徵詢當事人意見，都傾向徵召檯面上年輕世代的鄉鎮長，上月29日召開縣委員會，表決通過提報現任大武鄉長黃建賓參選台東縣區域立委。

2024大選 立委選舉 台東 國民黨

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