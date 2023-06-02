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桃園6選區／藍邱繼泰退選姊出征 綠不排除禮讓趙正宇

聯合報／ 記者翁唯真陳右豪鄭國樑／桃園報導
國民黨第6選區八德、大溪及中壢12里原推派桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰參選，不過爆出將由邱若華（圖）代弟參選。圖／民眾提供
國民黨第6選區八德、大溪及中壢12里原推派桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰參選，不過爆出將由邱若華（圖）代弟參選。圖／民眾提供

桃園市第6選區立委選舉，桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰原積極爭取國民黨提名，卻接連爆出酒駕、論文抄襲爭議，決定不登記黨內初選，改由姊姊邱若華爭取提名。至於民進黨尚未推出人選，不排除繼續禮讓現任立委趙正宇拚連任。

35歲的邱若華在英國布萊頓大學商學院取得碩士學位後回台工作，曾經服務邱姓宗親會，後來在叔叔邱奕勝中壢服務處任職秘書，不少選民服務和協調市府會勘都見她到場，民眾對她並不陌生。上周地方已傳立委選舉將由她接棒。

邱奕勝昨表示，邱繼泰人生另有規畫，市黨部預計下周開放桃園第6選區初選登記，已確定邱繼泰不會登記，改由邱若華爭取國民黨提名參選立委，自己會全力協助。

國民黨桃園市黨部表示，第6選區屬艱困選區，黨中央列為第3階段提名作業，會建議黨中央早日公布第3階段提名辦法。

第6選區包括八德、復興、大溪全區及中壢12里，民進黨過去在此與趙正宇合作，趙目前雖未表態爭取連任，但從他仍頻頻拜訪基層的情形觀察，拚連任意願高，民進黨目前尚未推出人選，不排除繼續禮讓現任立委趙正宇拚連任。

不過也有綠營地方人士認為，八德重劃區大量外來人口移入，已沖淡第6選區深藍色彩，民進黨提名在地議員或空降知名人士，並非沒有拚搏機會。

2024大選 立委選舉 趙正宇 邱奕勝 邱若華

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