藍綠高雄左楠立委人選敲定 李眉蓁、李柏毅「雙李」正面對決

國民黨及民進黨今天都舉行記者會，國民黨提名高雄市議員李眉蓁，民進黨徵召高雄市議員李柏毅參選左楠區下屆立委，兩人同為左楠選區議員，一人曾參選高雄市長、一人是前市長陳菊的子弟兵，年紀及政治歷練相當，形成「雙李」對決局勢。

國民黨中常會今天通過第11屆立法委員選舉第7梯次提名案，提名嘉義市張秀華、高雄市第3選區李眉蓁、平地原住民選區鄭天財及山地原住民選區孔文吉參選。

44歲李眉蓁連任4屆高雄市議員，2020年代表國民黨參與高雄市長補選失利，目前是國民黨KK政線成員。李眉蓁說，初選可以僥倖，然而大選勝利將是她的唯一選項、唯一必然，3年前市長補選敗得一塌糊塗，然而今非昔比，感謝獲得同黨議員陳玫娟、陳麗珍和新北市長侯友宜這三道光帶來力量，會努力贏回左楠立委、拉高總統選票。

民進黨舉行「民主大聯盟」記者會，黨主席賴清德宣布，高雄市第3選區（左楠）立委徵召深耕在地多年的「幕僚世代」市議員李柏毅參選。

46歲的李柏毅連任3屆市議員，曾是陳菊隨身機要秘書，2014年以「六小福」身分踏入政壇，最終以3萬票獲得左楠區最高票當選。有趣的是，李柏毅與另位國民黨北市議員李柏毅同名同姓，常被外界當成同一人。李柏毅表示，「本土派」選上一席是關鍵，也是共同目標，將跟隨總教練賴清德腳步前進，有信心贏國民黨，替左楠守住1席立委。 高雄市議員李柏毅（左二）今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供 國民黨中常會今天通過最新一波立委提名，左楠選區將由李眉蓁（右三）出馬參選。／國民黨提供 高雄市議員李柏毅今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供

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