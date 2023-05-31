快訊

台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「僅拿3票落選」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍綠高雄左楠立委人選敲定 李眉蓁、李柏毅「雙李」正面對決

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨中常會今天通過最新一波立委提名，左楠選區將由李眉蓁（右三）出馬參選。圖／李眉蓁服務處提供
國民黨中常會今天通過最新一波立委提名，左楠選區將由李眉蓁（右三）出馬參選。圖／李眉蓁服務處提供

國民黨及民進黨今天都舉行記者會，國民黨提名高雄市議員李眉蓁，民進黨徵召高雄市議員李柏毅參選左楠區下屆立委，兩人同為左楠選區議員，一人曾參選高雄市長、一人是前市長陳菊的子弟兵，年紀及政治歷練相當，形成「雙李」對決局勢。

國民黨中常會今天通過第11屆立法委員選舉第7梯次提名案，提名嘉義市張秀華、高雄市第3選區李眉蓁、平地原住民選區鄭天財及山地原住民選區孔文吉參選。

44歲李眉蓁連任4屆高雄市議員，2020年代表國民黨參與高雄市長補選失利，目前是國民黨KK政線成員。李眉蓁說，初選可以僥倖，然而大選勝利將是她的唯一選項、唯一必然，3年前市長補選敗得一塌糊塗，然而今非昔比，感謝獲得同黨議員陳玫娟、陳麗珍和新北市長侯友宜這三道光帶來力量，會努力贏回左楠立委、拉高總統選票。

民進黨舉行「民主大聯盟」記者會，黨主席賴清德宣布，高雄市第3選區（左楠）立委徵召深耕在地多年的「幕僚世代」市議員李柏毅參選。

46歲的李柏毅連任3屆市議員，曾是陳菊隨身機要秘書，2014年以「六小福」身分踏入政壇，最終以3萬票獲得左楠區最高票當選。有趣的是，李柏毅與另位國民黨北市議員李柏毅同名同姓，常被外界當成同一人。李柏毅表示，「本土派」選上一席是關鍵，也是共同目標，將跟隨總教練賴清德腳步前進，有信心贏國民黨，替左楠守住1席立委。

高雄市議員李柏毅（左二）今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供
高雄市議員李柏毅（左二）今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供
國民黨中常會今天通過最新一波立委提名，左楠選區將由李眉蓁（右三）出馬參選。／國民黨提供
國民黨中常會今天通過最新一波立委提名，左楠選區將由李眉蓁（右三）出馬參選。／國民黨提供
高雄市議員李柏毅今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供
高雄市議員李柏毅今天接受徵召參選下屆左楠區立委。圖／南方問政辦公室提供

2024大選 立委選舉 李眉蓁

延伸閱讀

影／朱立倫：台獨和反核是民進黨的「雙lie」

國民黨提名李眉蓁選立委 朱立倫：從哪跌倒從哪站起來

獨家專訪2／高雄左楠區立委出局？黃捷談李柏毅：盟友關係

高雄左楠立委藍營李眉蓁排除雜音 綠營李柏毅呼之欲出

相關新聞

獨／挑戰王婉諭？吳欣盈投入竹縣二選區 明拜會在地大佬

時代力量今天上午宣布將由黨主席王婉諭參選2024新竹縣第二選區立委，消息一出震撼地方，尤其衝擊國民黨籍現任立委林思銘選情...

遭對手王鴻薇酸「林9萬」 林飛帆反擊回應了

民進黨今天徵召民進黨前副秘書長林飛帆對戰國民黨立委王鴻薇，王鴻薇諷刺，林飛帆可開課教年輕人如何第一份薪水就「領9萬（林飛...

藍綠高雄左楠立委人選敲定 李眉蓁、李柏毅正面對決

國民黨及民進黨今天都舉行記者會，國民黨提名高雄市議員李眉蓁，民進黨徵召高雄市議員李柏毅參選左楠區下屆立委，兩人同為左楠選...

影／竹縣立委一選區有望4腳督 民進黨擬派出美女刺客參選

2024立委選戰開打，各黨派人選逐漸浮出檯面，新竹縣立委第一選區國民黨已確定派出前立委徐欣瑩參戰，民進黨部分，內部傳言最...

國民黨提名李眉蓁選立委 朱立倫：從哪跌倒從哪站起來

國民黨中常會今天通過第11屆立法委員選舉第7梯次提名案，包括嘉義市張秀華、高雄市第三選區李眉蓁、平地原住民選區鄭天財以及...

獨家專訪2／高雄左楠區立委出局？黃捷談李柏毅：盟友關係

大選民進黨主打立委以「民主大聯盟」呈現，徵召黨外「刺客」參戰艱困選區，外傳社民黨台北市議員苗博雅（台北市大安區）以及無黨籍高雄市議員黃捷（高雄市左營、楠梓區）都在名單之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦