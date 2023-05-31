快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

「瑪娃」直衝日本沖繩！知事籲：非必要勿外出 將發布暴風警報

陸駭客網路進攻關島：打美侵台的混合戰試驗？

獨家專訪2／高雄左楠區立委出局？黃捷談李柏毅：盟友關係

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：網路溫度計

文/陳宣懿

2024大選民進黨主打立委以「民主大聯盟」呈現，徵召黨外「刺客」參戰艱困選區，外傳社民黨台北市議員苗博雅（台北市大安區）以及無黨籍高雄市議員黃捷（高雄市左營、楠梓區）都在名單之上。但29日深夜卻傳出黃捷並未出線的消息。對此，黃捷30日受訪證實，深夜接到黨中央電話指出，「徵召的人選應該不會是我」。

「為台灣做事發揮自己最大力量！」苗博雅：初衷不變

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/23～2023/05/25）統計調查，苗博雅以及黃捷的關鍵字被「立委、徵召」圍繞。對於潛在競爭對手高雄市議員李柏毅，黃捷26日受訪表示，「我們本來在議會都是好同事，我們都希望高雄的這一席200%都要守下來，所以大家都覺得如果哪一位人選最適合，是最能夠守下這一席的，那我們就支持。大家其實都是這種盟友的關係。」

而苗博雅受訪表示，過去她們參與太陽花運動也沒有鎖定要選什麼，她只想說付出自己一份力量，看能為台灣做些什麼，所以其實至今初衷不變，「就是我可以為台灣做什麼，在什麼位置可以發揮我最大的力量。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

盼2024東京同遊有台灣攤位　黃捷：增加國際能見度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/15～2023/05/18）統計調查，黃捷關鍵字出現「同性、同志、友善、遊行、收養」。因為5月17日是世界不再恐同日，黃捷與20團體齊聚高雄市議會，喊話高雄市議會應比照立法院成立「性別平等委員會」，希望部分議員能補上性平學分讓議會杜絕歧視同性戀的言論。

黃捷與苗博雅力推同志相關權益，4月她們都參與了日本同志遊行。黃捷受訪表示，她一回國就向高雄市政府建議，2024年去東京同遊擺攤，期盼促成城市外交，增加台灣的國際能見度。苗博雅指出，而且因為是同志遊行，所以中國官方單位不會出現在那邊，台灣不會遭到無情的打壓。2023年東京同遊除了主辦方日本外，我國駐日大使謝長廷唯一登上舞台表達支持性別平權的亞洲人，其餘皆為歐美國家的使節。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「從沒想過鬥倒任何人」　苗博雅以啄木鳥為例比喻問政

此外，同一段分析時間（日期：2023/05/15～2023/05/18）苗博雅關鍵字出現「市長」，那時她緊追信義天坑事故原因，對於建方拿不出安全監測報告書，苗博雅質疑市府給時間方便作假，在議會質詢台北市長蔣萬安，雙方交鋒宛如苗蔣大戰。網路上也有人認可苗博雅的問政表現，力拱她出來選市長。對此，苗博雅表示，大家經常以打倒或者是戰爭來比喻政治，「但其實我相信黃捷跟我一樣，我們心中從來不存在要鬥倒任何人，我們只是想要把我們發現的市政上的問題說出來。」苗博雅強調，「我們的工作是要指出問題，你不會說啄木鳥在啄那個樹，是因為啄木鳥討厭這個樹嗎？這就是牠平常應該要去做的事。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月15日至2023年05月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黃捷、苗博雅』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

2024選戰／吳音寧PK謝衣鳯好感度結果是？關鍵字出現「高薪實習生」

不斷更新／藍綠兩黨北北基立委參選人名單一次看！

雙北立委／李正皓選立委聲量衝一波 好感度卻大輸吳崢、曾柏瑜

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

黃捷表達願意加入民進黨 陳其邁：非常樂意當黃捷的入黨介紹人

高雄左楠立委藍營李眉蓁排除雜音 綠營李柏毅呼之欲出

影／黃捷親口證實從高雄立委徵召出局 周三人選會揭曉

左楠區立委誰出征？黃捷嘗名店展企圖心 李柏毅發文隔空叫陣

相關新聞

國民黨提名李眉蓁選立委 朱立倫：從哪跌倒從哪站起來

國民黨中常會今天通過第11屆立法委員選舉第7梯次提名案，包括嘉義市張秀華、高雄市第三選區李眉蓁、平地原住民選區鄭天財以及...

獨家專訪2／高雄左楠區立委出局？黃捷談李柏毅：盟友關係

大選民進黨主打立委以「民主大聯盟」呈現，徵召黨外「刺客」參戰艱困選區，外傳社民黨台北市議員苗博雅（台北市大安區）以及無黨籍高雄市議員黃捷（高雄市左營、楠梓區）都在名單之上。

獨家專訪1／苗博雅、黃捷同台PK聲量！苗博雅認輸：可愛就是正義

同為太陽花學運世代的台北市議員苗博雅與高雄市議員黃捷分別在台北、高雄議員聲量中佔有一席之地，兩人常常是被網友關注的政治人物。

李正皓恐被撤銷提名？ 鄭文燦這樣說

民進黨主席賴清德日前宣布，新北市永和區立委選戰將支持無黨籍名嘴李正皓，卻讓黨內青年幕僚和基層強烈不滿，認為李曾涉嫌以私密...

綠營立委桃園第5選區提名 確定由議員劉仁照出線參選

民進黨立委初選桃園第5選區（平鎮、龍潭），原定提名的議員楊家俍因案退選，今民進黨中執會改提名參與初選以些微為差距落敗的桃...

不要苗博雅 民進黨創黨元老疾呼：大安徵召謝佩芬

民進黨布局立委艱困選區，傳出黨中央有意在台北市第六選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，但該區早就有市議員簡舒培、國際部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦