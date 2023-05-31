獨家專訪2／高雄左楠區立委出局？黃捷談李柏毅：盟友關係

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文/陳宣懿

2024大選民進黨主打立委以「民主大聯盟」呈現，徵召黨外「刺客」參戰艱困選區，外傳社民黨台北市議員苗博雅（台北市大安區）以及無黨籍高雄市議員黃捷（高雄市左營、楠梓區）都在名單之上。但29日深夜卻傳出黃捷並未出線的消息。對此，黃捷30日受訪證實，深夜接到黨中央電話指出，「徵召的人選應該不會是我」。

「為台灣做事發揮自己最大力量！」苗博雅：初衷不變

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/23～2023/05/25）統計調查，苗博雅以及黃捷的關鍵字被「立委、徵召」圍繞。對於潛在競爭對手高雄市議員李柏毅，黃捷26日受訪表示，「我們本來在議會都是好同事，我們都希望高雄的這一席200%都要守下來，所以大家都覺得如果哪一位人選最適合，是最能夠守下這一席的，那我們就支持。大家其實都是這種盟友的關係。」

而苗博雅受訪表示，過去她們參與太陽花運動也沒有鎖定要選什麼，她只想說付出自己一份力量，看能為台灣做些什麼，所以其實至今初衷不變，「就是我可以為台灣做什麼，在什麼位置可以發揮我最大的力量。」

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盼2024東京同遊有台灣攤位 黃捷：增加國際能見度

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/15～2023/05/18）統計調查，黃捷關鍵字出現「同性、同志、友善、遊行、收養」。因為5月17日是世界不再恐同日，黃捷與20團體齊聚高雄市議會，喊話高雄市議會應比照立法院成立「性別平等委員會」，希望部分議員能補上性平學分讓議會杜絕歧視同性戀的言論。

黃捷與苗博雅力推同志相關權益，4月她們都參與了日本同志遊行。黃捷受訪表示，她一回國就向高雄市政府建議，2024年去東京同遊擺攤，期盼促成城市外交，增加台灣的國際能見度。苗博雅指出，而且因為是同志遊行，所以中國官方單位不會出現在那邊，台灣不會遭到無情的打壓。2023年東京同遊除了主辦方日本外，我國駐日大使謝長廷唯一登上舞台表達支持性別平權的亞洲人，其餘皆為歐美國家的使節。

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「從沒想過鬥倒任何人」 苗博雅以啄木鳥為例比喻問政

此外，同一段分析時間（日期：2023/05/15～2023/05/18）苗博雅關鍵字出現「市長」，那時她緊追信義天坑事故原因，對於建方拿不出安全監測報告書，苗博雅質疑市府給時間方便作假，在議會質詢台北市長蔣萬安，雙方交鋒宛如苗蔣大戰。網路上也有人認可苗博雅的問政表現，力拱她出來選市長。對此，苗博雅表示，大家經常以打倒或者是戰爭來比喻政治，「但其實我相信黃捷跟我一樣，我們心中從來不存在要鬥倒任何人，我們只是想要把我們發現的市政上的問題說出來。」苗博雅強調，「我們的工作是要指出問題，你不會說啄木鳥在啄那個樹，是因為啄木鳥討厭這個樹嗎？這就是牠平常應該要去做的事。」

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月15日至2023年05月28日。

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