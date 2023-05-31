觀察站／賴潘體制」妥協第一課

民進黨艱困選區立委徵召祭出「天降奇兵」，原希望力拚逆勢突圍，沒想到預期「傑出的一手」沒發生，反倒在黨內反彈聲中變得「棘手」。提名小組昨天緊急拆彈，修正提名路線，讓在地議員出線，不僅有安撫派系考量，更可視為黨中央「賴潘體制」學會妥協的第一堂課。

賴清德就任黨主席並獲提名參選總統後，和其競選總幹事潘孟安形成「賴潘體制」，強勢推動選罷法「擴大排黑」修法，強勢主導立委徵召作業。賴潘「新潮流系」背景，在台南、屏東優勢區均能鐵腕堅持己見，但不代表在其他布局也「喊水會結凍」。

昨天拍板人選，吳沛憶「英系」色彩鮮明，提名小組姿態放軟，自有避免再被外界渲染「英賴矛盾」再起的用意；尤其，近期立院貫徹賴清德意志的「擴大排黑條款」，從黨團內部表決反對到事後放砲「最討厭民進黨的一天」全是英系成員，若這回連議員拚戰立委都不給活路，只怕黨內團結將再度瀕臨破裂。

另一層面是徵召提名邏輯須一致。高雄左楠選區，新潮流屬意自家在地議員李柏毅，若在台北中正萬華要硬推黨中央鍾意的「雞排妹」空降，除了提名策略不一、自我矛盾，豈不變成「新潮流全都要」？

強龍難壓地頭蛇，「賴潘體制」踢了鐵板。徵召三原則，從「跨黨派、跨世代、跨領域」變成「黨內、新世代、深耕基層」。賴潘也上了一課：綠營可以凝聚各方力量一起「信賴台灣」，但民進黨可不姓賴。

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