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高雄左楠選區／藍將提名李眉蓁 綠徵召李柏毅退黃捷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
國民黨左楠立委民調初選紛爭落幕，黨中央最快今天宣布提名李眉蓁參選。記者徐白櫻／攝影
國民黨左楠立委民調初選紛爭落幕，黨中央最快今天宣布提名李眉蓁參選。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄第3（左楠）選區立委初選後陷入分裂危機，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜出手整合，市議員陳玫娟同意撤回申訴，全力支持黨提名的參選人，黨中央最快今天宣布提名民調勝出的李眉蓁參選；綠營部分，無黨籍市議員黃捷證實已被民進黨中央告知不會徵召她，地方預料民進黨市議員李柏毅出線機會大。

國民黨立委初選左楠選區的陳玫娟以些微民調落敗而提出申訴，日前侯友宜到高雄拜訪黨籍民代時，交代侯營要角、新北市副市長謝政達與陳玫娟深談，市黨部主委黃昭順等人也勸說，陳態度軟化。黃、陳昨在新北市與侯友宜共進早餐，市黨部隨後發出陳玫娟同意撤回申訴訊息。

市黨部指出，侯友宜感謝陳的謙讓、顧全大局，強調2024需要團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半。陳玫娟說，2024關鍵一戰只有團結才能勝選。黃昭順也感謝侯友宜迅速協調與整合。

國民黨預計今天中常會宣布提名李眉蓁參選左楠選區立委，李眉蓁說，事前不知侯市長會找陳玫娟談，不僅驚訝，也為團結力量感動，感謝陳的成全，有傳簡訊向陳致意，也會尋求前立委張顯耀等人支持，努力團結地方。

綠營部分，親綠的無黨籍市議員黃捷原本參選左楠區立委的呼聲高，但她昨天證實，前晚已接到民進黨中央人士告知，左楠區立委徵召人選不是她，她尊重黨中央的安排與考量。綠營人士預料，爭取民進黨徵召的市議員李柏毅出線機會大。李柏毅說，若有機會出戰，會盡全力守住左楠這一席。

另外，國民黨高雄市黨部昨晚開民調協調小組會議，討論高雄第6選區初選申訴案，歷經1小時閉門會議協調仍無結果，黃昭順說，希望能跟左楠區一樣以勝選為考量，擇期再協調。

2024大選 立委選舉 侯友宜 李眉蓁 黃昭順 黃捷 張顯耀

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