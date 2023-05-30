侯友宜再度出手！高雄左楠藍營立委人選整合成功

國民黨高雄左楠選區立委內參式初選民調爆發爭議，市議員李眉蓁險勝，同樣爭取提名的市議員陳玫娟不滿提出申訴，預計今晚協調。高市黨部指出，今早在總統參選人侯友宜及黨部主委黃昭順見證下，陳玫娟願意撤回初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。

議員陳玫娟指出，為中華民國和台灣人民的未來，2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，願意顧全大局撤回申訴，並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。

侯友宜表示，特別感謝玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半，感謝陳玫娟同志的顧全大局，未來國民黨每一位同志都是戰友與夥伴，共同努力，為深愛的中華民國與台灣這塊土地一起打拚，為人民拚安居樂業的好日子。

黨部主委黃昭順代表黨部特別感謝陳玫娟議員的大氣，她說，未來每一位同志都是最重要的夥伴，面對2024中華民國關鍵的一戰，更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人迅速協調與整合，未來是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來。 今早在總統參選人侯友宜（中）及黨部主委黃昭順（右）見證下，市議員陳玫娟（左）願意撤回初選民調申訴。圖／高市黨部提供

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