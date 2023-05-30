快訊

李坤城兒連日控訴曝惡行 林靖恩沉默3天首回應

拒學風暴為何難解？教科書仍是老師「奶嘴」、108課綱難落實

NBA／熱火上半場下三分雨 東冠搶七11分領先塞爾蒂克

侯友宜再度出手！高雄左楠藍營立委人選整合成功

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
總統參選人侯友宜（左）與市議員陳玫娟（左）懇談過後，陳玫捐撤回初選民調申訴。圖／高市黨部提供
總統參選人侯友宜（左）與市議員陳玫娟（左）懇談過後，陳玫捐撤回初選民調申訴。圖／高市黨部提供

國民黨高雄左楠選區立委內參式初選民調爆發爭議，市議員李眉蓁險勝，同樣爭取提名的市議員陳玫娟不滿提出申訴，預計今晚協調。高市黨部指出，今早在總統參選人侯友宜及黨部主委黃昭順見證下，陳玫娟願意撤回初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。

議員陳玫娟指出，為中華民國和台灣人民的未來，2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，願意顧全大局撤回申訴，並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。

侯友宜表示，特別感謝玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半，感謝陳玫娟同志的顧全大局，未來國民黨每一位同志都是戰友與夥伴，共同努力，為深愛的中華民國與台灣這塊土地一起打拚，為人民拚安居樂業的好日子。

黨部主委黃昭順代表黨部特別感謝陳玫娟議員的大氣，她說，未來每一位同志都是最重要的夥伴，面對2024中華民國關鍵的一戰，更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人迅速協調與整合，未來是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來。

今早在總統參選人侯友宜（中）及黨部主委黃昭順（右）見證下，市議員陳玫娟（左）願意撤回初選民調申訴。圖／高市黨部提供
今早在總統參選人侯友宜（中）及黨部主委黃昭順（右）見證下，市議員陳玫娟（左）願意撤回初選民調申訴。圖／高市黨部提供

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

柯文哲首超車侯友宜 她分析非「兩個太陽」賽局這人定當選

侯友宜6月8日將赴政大演講 打破怯戰校園傳聞

侯友宜表態 核能是選項

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調再降要開臨全會調整

相關新聞

侯友宜再度出手！高雄左楠藍營立委人選整合成功

國民黨高雄左楠選區立委內參式初選民調爆發爭議，市議員李眉蓁險勝，同樣爭取提名的市議員陳玫娟不滿提出申訴，預計今晚協調。高...

徵召「不信賴」 綠議員找蔡英文密談

民進黨總統參選人、黨主席賴清德推「民主大聯盟」整合泛綠，頻頻遭到黨內反彈。前天傳有新潮流北市議員簡舒培等人向蔡英文總統「...

冷眼集／綠兩個太陽之爭 浮上檯面

民進黨主席賴清德徵召「刺客」參選接連引爆綠營內訌，民進黨議員簡舒培、王閔生前天針對立委提名問題與蔡英文總統「密談」，藍營...

高雄藍兩選區提申訴 立委提名卡關

國民黨高雄立委第6、第3選區初選後因各有參選人提出申訴，卡住提名進度，黨內人士透露，侯友宜日前到高雄時也關注黨內初選爭議...

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

民進黨備戰2024立委選舉，日前宣布第9選區（永和區）將與前國民黨青年軍李正皓合作，禮讓李正皓以無黨籍參選。但該提名引發...

南市議員陳昆和轉戰立委 下月率先成立競總

投入南市立委第二選區選舉的無黨籍市議員陳昆和，將挑戰現任民進黨立委郭國文，近日陸續豎立大型競選看板，將於下月3日在佳里服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦