綠空降兵團參選新北立委 同志批手法粗糙

民進黨在永和、中和、新店區分別支持李正皓、徵召吳崢、曾柏瑜參選立委，事先卻未徵詢地方意見，引發反彈，被批是「以粗糙手法為總統大選布局」，再找現任議員背書。

有民進黨議員表示，新北市選區不像台北市，李正皓、吳崢、曾柏瑜可能比較具知名度，但地方許多長輩根本不認識，要在本來就是艱困選區的新店、永和、中和擊敗國民黨，難度相當高，「根本是為了總統大選爭取年輕人支持，放棄立委選舉。」

永和前議員羅文崇傳出原本準備參選，他回應，接到消息時確實很錯愕，但還是會支持黨中央的決定。但以往民進黨都是由下往上達成共識，但此次卻是從上至下，這跟國民黨作法完全一樣，希望黨中央未來在處理相關事務時，能夠更細膩，多做一些溝通，讓事情能更圓滿。

資深媒體人張銘祐分析，中和有許多軍公教、高知識分子，靠空降要打勝仗的難度高，得靠一步一腳印才能跑出票。他曾在本屆新店立委選戰拿下民進黨史上最高票，也完全沒被徵詢，做決策的民進黨秘書長許立民是南部上來的，不熟悉新北狀態，可能沒有考慮到結構性的問題。提名新意十足對總統大選有加分，但對地方選舉是嚴峻的考驗。

民進黨新北市議員張嘉玲則認同黨中央決策，她說，年輕人相當支持吳崢等人，應該可以獲得不少年輕選票，只要勤跑相信都能擴大知名度。

李正皓認為，反彈聲越大代表民進黨光譜跨得越大，某種程度上看是好事，希望未來打仗過程中能透過溝通逐漸化解。這是民進黨本土派與中華民國本土派第一次合作，民進黨內一定會有某種反彈聲音，過程他都能諒解。

曾柏瑜表示，接受徵召時就知道會有不同的聲音，畢竟自己過去不是以民進黨員身分做服務，但相信民進黨支持者都很清楚目標是一致的，面對大是大非面前都清楚敵人是誰。她唯一目標就是勝選，不會去思考後面的事。

吳崢表示，近日參加活動，地方民代都滿友善，曾在中和擔任過議員的民進黨發言人張志豪也相當幫忙。未來會陸續拜訪立委江永昌及其他議員，也會積極深入基層，目標就是守住中和這席立委，沒有去想未來的事。

udn討論區