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「基層要他入黨？」空降參選永和立委 李正皓：不適合以民進黨籍身分參選

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徵召刺客引發基層不滿 陳時中：每個人都有喜歡跟不喜歡的人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
小英之友會總會長陳時中今天先後到新北板橋、中和，呼籲民眾響應捐血活動。記者江婉儀／攝影
小英之友會總會長陳時中今天先後到新北板橋、中和，呼籲民眾響應捐血活動。記者江婉儀／攝影

小英之友會總會長陳時中今天先後到新北板橋、中和，呼籲民眾響應捐血活動。對於近日民進黨徵召刺客空降選區，引發地方不滿，陳時中表示，在每個人心中都有喜歡跟不喜歡的人，有喜歡的就盡量交朋友，如果不喜歡，就看他們需要什麼，提出相關政策符合他們的需要，跟大家都做朋友。

傳出民進黨中央有意徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，引發綠營基層炸鍋。被問及是否覺得英系被新潮流針對，陳時中說，黨中央總是需要通盤考量，相信會做最好的安排。

另外，中和區現任立委江永昌因家庭因素，沒有要繼續參選，民進黨徵召吳崢參選立委。被問及今天是否來幫吳崢拉抬氣勢，陳時中說，他們在北市曾經站在一起，吳崢是很優秀的候選人，希望可以旗開得勝。江永昌表示，會支持黨內提名的人選；吳崢表示，他會接棒江永昌，期盼勝選為地方服務。

2024大選 立委選舉

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