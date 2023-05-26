傳徵召雞排妹選中正萬華 綠：黨內人選 民調落後2位數

民進黨中執會通過艱困選區三人名單，包含時事評論員吳崢、新北市前議員曾柏瑜及無黨籍李正皓，更傳出黨中央有意徵召「雞排妹」鄭家純參選台北市中正萬華區立委，引發綠營基層炸鍋。民進黨高層昨表示，內部民調顯示中正萬華三位表態參選的在地民進黨議員或前議員，和假想對手的差距都明顯落後，甚至達到兩位數，最後才由黨主席賴清德拍板，找外援戰力來參選。

民進黨高層指出，中正萬華徵召引發許多討論，無黨籍林昶佐退選後其實有分階段討論，並且有進行民調。內部民調分為互比式與對比式兩種，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然會提自己人，但差距超過兩位數就另當別論。

民進黨高層說，根據結果，吳沛憶、劉耀仁、顏聖冠等三位表態的在地議員或前議員，內部民調三位都差兩位數，使得黨內高層傷透腦筋，最後由賴清德拍板外找，並協調出合作原則，經過討論決定，艱困選區的策略方向，以「Ｙ＋ＤＰＰ」擴大社會支持面，至於最後徵召權，是賴清德決定。

該高層人士說明，「Ｙ」是指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「＋」即代表擴大社會連結，「ＤＰＰ」放在後方代表民進黨願意扮演「Ｙ」人選的後盾，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，來共同打拚國會選舉。