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中正萬華徵召雞排妹？基層怒了 綠高層曝賴清德找外援考量

聯合報／ 記者蔡晉宇丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者曾吉松／攝影
民進黨主席賴清德。記者曾吉松／攝影

民進黨傳出徵召「雞排妹鄭家純參選台北市中正萬華選區消息，引發黨籍在地基層不滿。民進黨高層今天表示，內部其實有做過民調，若民進黨人選能單獨勝出，必然會提名自己人，但在地三位民進黨議員或前議員，在內部民調都差距到兩位數，最後才由黨主席賴清德拍板，找外援戰力來參選。

民進黨高層指出，中正萬華徵召引發許多討論，在無黨籍林昶佐退選後其實有分階段討論，並且有進行民調。內部民調分為互比式與對比式兩種，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然會提自己人，但差距超過兩位數就另當別論。

民進黨高層說，根據結果，吳沛憶、劉耀仁、顏聖冠等三位表態的在地議員或前議員，內部民調三位都差兩位數，使得黨內高層傷透腦筋，最後由賴清德拍板外找，並協調出合作原則，經過討論決定鎖定「Y+DPP」，至於最後徵召權，是賴清德決定。

該人士表示，關於外找合作的原則，「 Y+DPP」是這次面對艱困選區的策略方向 ，「Y」是指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「+」即代表擴大社會連結，「DPP」放在後方代表民進黨願意扮演「Y」人選的後盾，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，共同打拼國會選舉。

2024大選 立委選舉 賴清德 雞排妹 鄭家純 民進黨 吳沛憶

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