雞排妹認獲民進黨徵召 眼球中央製作人：拿她擠「小英的人」

雞排妹鄭家純傳出被民進黨徵召，去參選中正萬華區挑戰立委。鄭家純24也在臉書發文，在第一次受紅色鋼鐵人邀請會面，對方第一句話就是：「不好意思要來害妳了。」鄭家純說，聽完見面要談的事情為何後，她當下的回應是：「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」

鄭家純也說，第二次見面大概是在閒話家常中，再次確認被徵召的意願。鄭家純說，上週被約到辦公室，被告知我是去哪個選區，我聽完後回答：「好，我知道了。」鄭家純也說，週一回到台灣後，被通知有異動，我聽完說：「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣。」不過有異動的選區，是否是最先傳出來的中正萬華選區，還是其他選區，她在臉書並未提及。

「紅色鋼鐵人」潘孟安找雞排妹選立委 吳沛憶：震驚、驚訝

雞排妹鄭家純臉書指的「紅色鋼鐵人」，正是屏東縣前縣長潘孟安。潘孟安今年二月份才出版「紅色鋼鐵人」一書自傳，而就雞排妹臉書發文表示，自己在紅色鋼鐵人會面邀請後，立刻有網友到潘孟安臉書發文，「請問萬華區明明有優秀在地的吳沛憶，為何要找爭議不斷的雞排妹？」、「拜託2024別毀在你手裡，立委人選請慎選賴副識人不明找你真是自毀前程」。

台北市議員吳沛憶24日坦言，看到新聞相當震驚、驚訝，但相信黨中央還在討論中，若有機會向黨中央表達，自己會堅定表示，自己是民進黨在中正、萬華最強的人選，也一直朝這方向準備。

拿鄭擠「小英的人」 動眼神經：傳聞中賴團隊很剛愎自用

就在現任立委林昶佐決定不連任後，民進黨不少地方前、現任人議員打算挑戰，該區在地議員包括吳沛憶、劉耀仁以及顏聖冠都有意願，其中又屬吳沛憶聲量最高。不過，眼球中央製作人在個人臉書上表示，自己夢到民進黨想要拿鄭去擠掉，目前黨內民調最高、深受地方信任的年輕世代女性優秀市議員。動眼神經臉書上發文，如果真的發生這種事那dpp傳遞的消息是不是在說，賴容不下「小英的人」等四點，甚至表示「傳聞中賴團隊很剛愎自用，希望不是真的。」網友在底下回覆不是應該找鄭家純求證，她則回覆我代表我個人喔，跟眼球無關。

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