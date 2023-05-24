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徵召參選新店對抗七連霸立委 曾柏瑜：有能力帶來改變

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨主席賴清德下午公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召吳崢、曾柏瑜、李正皓參選。記者曾吉松／攝影
民進黨主席賴清德下午公布第一波艱困選區立委提名名單，在新北市分別徵召吳崢、曾柏瑜、李正皓參選。記者曾吉松／攝影

民進黨主席賴清德今天徵召新北市前議員曾柏瑜參選新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），對戰七連霸國民黨立委羅明才。曾柏瑜表示，無論在地議題還是國際挑戰，她已經證明自己做得到，唯一需要是完整的任期來把事情做好。

曾柏瑜表示，他決定接受民進黨的徵召，參選新北市第十一選區的立委選舉，她並沒有太多的考慮時間慮，但當挑戰來時，她義不容辭。5年前她推出了對大新店地區最完整的政見。也有幸在去年底，遞補上了新北市議員，並在最短任期44天內，盡可能實現所有提出的政見。

這段短暫的任期讓她深刻體會到，自己已經具備服務地方的能力、對選區的完整認識，唯一缺乏的，是足夠的時間來實現這些目標。所有人都清楚現任立委羅明才的黑道背景，他根本無法承擔起大新店地區的發展。他所服務的對象，是既有的利益結構。她想問羅明才有在乎過年輕人的未來、台灣的未來嗎？

曾柏瑜表示，國民黨內沒有任何一個人敢於挑戰他的地位、沒有人敢勇於說出實話，讓羅明才得以在新店連任七屆立委。她沒有辦法坐視不管，她堅信自己有能力為選區帶來改變。

2024大選 立委選舉

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