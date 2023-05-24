雞排妹披綠袍選中正萬華立委？ 她分析內幕勸三思：恐變民進黨棋子

民進黨面對2024大選，除了早早確定由副總統賴清德參選總統，近期更積極布局立委參選名單，「雞排妹」鄭家純今（24）日於臉書證實，願意接受民進黨徵召，知情人士透露可能參選台北市中正萬華立委。財經網美胡采蘋表示，鄭家純是很率直可愛的人，但政治小白恐淪為老油條棋子，「這幾年民進黨中央不乏類似案例」。

鄭家純臉書PO文提到，願意披掛綠袍參選，「去哪都可以，配合你們的需求」。至於到底參選哪個選區？一名知情人士表示，民進黨原擬定徵召鄭家純參選新北市新店區立委，但在計畫調整後，傾向轉戰台北市中正萬華選區。

對於鄭家純願意接受民進黨徵召一事，胡采蘋直言「比較支持顏聖冠」，她認為台北市議員吳沛憶雖然前程大好，但仍需磨練再挑戰立委，「雞排妹還是當快樂可愛的雞排妹吧」。

胡表示，鄭家純是很率直可愛的人，但政治小白參政容易變成老油條控制的棋子。胡接著提到，近幾年民進黨中央不乏類似案例，應該發揮作用的職位放上政治小白，反而沒有該職位應有的作用，胡認為，黨內互相監督、合作也制衡，團隊才能夠良性運作。

文末胡采蘋奉勸大家三思，綜觀資歷能幫助團隊的人才，民進黨現階段推派顏聖冠較合適，鄭家純雖然勇敢直率，但從政容易變成「砲火專門戶」。