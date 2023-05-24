快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

蔣經國文膽張祖詒105歲辭世 出版兩部小說兩度打破紀錄

雞排妹披綠袍選中正萬華立委？ 她分析內幕勸三思：恐變民進黨棋子

聯合新聞網／ 綜合報導
「雞排妹」鄭家純於臉書PO文，證實願接受民進黨徵召參選立委。圖／取自鄭家純臉書
「雞排妹」鄭家純於臉書PO文，證實願接受民進黨徵召參選立委。圖／取自鄭家純臉書

民進黨面對2024大選，除了早早確定由副總統賴清德參選總統，近期更積極布局立委參選名單，「雞排妹」鄭家純今（24）日於臉書證實，願意接受民進黨徵召，知情人士透露可能參選台北市中正萬華立委。財經網美胡采蘋表示，鄭家純是很率直可愛的人，但政治小白恐淪為老油條棋子，「這幾年民進黨中央不乏類似案例」。

鄭家純臉書PO文提到，願意披掛綠袍參選，「去哪都可以，配合你們的需求」。至於到底參選哪個選區？一名知情人士表示，民進黨原擬定徵召鄭家純參選新北市新店區立委，但在計畫調整後，傾向轉戰台北市中正萬華選區。

對於鄭家純願意接受民進黨徵召一事，胡采蘋直言「比較支持顏聖冠」，她認為台北市議員吳沛憶雖然前程大好，但仍需磨練再挑戰立委，「雞排妹還是當快樂可愛的雞排妹吧」。

胡表示，鄭家純是很率直可愛的人，但政治小白參政容易變成老油條控制的棋子。胡接著提到，近幾年民進黨中央不乏類似案例，應該發揮作用的職位放上政治小白，反而沒有該職位應有的作用，胡認為，黨內互相監督、合作也制衡，團隊才能夠良性運作。

文末胡采蘋奉勸大家三思，綜觀資歷能幫助團隊的人才，民進黨現階段推派顏聖冠較合適，鄭家純雖然勇敢直率，但從政容易變成「砲火專門戶」。

2024大選 立委選舉 民進黨 雞排妹 胡采蘋 萬華

延伸閱讀

雞排妹被綠徵召選中正萬華立委？ 對手于美人這樣回應

雞排妹選中正萬華？ 鍾小平：賴清德不提英系吳沛憶

整理包／2024立委大戰藍綠力拚國會過半！國民黨、民進黨提名名單

雞排妹證實被徵召 應曉薇：中正萬華我也準備好了

相關新聞

黨徵召雞排妹選中正萬華？吳沛憶震驚：我是最強人選

民進黨2024立委提名，「雞排妹」鄭家純今天在臉書證實接受民進黨徵召，對於傳出鄭家純可能選中正萬華選區，同選區已有現任民...

雞排妹被綠徵召選中正萬華立委？ 對手于美人這樣回應

民進黨2024立委提名，「雞排妹」鄭家純今天在臉書證實接受民進黨徵召，並透露是受「紅色鋼鐵人」（前屏東縣長潘孟安）邀請會...

雞排妹披綠袍選中正萬華立委？ 她分析內幕勸三思：恐變民進黨棋子

民進黨面對2024大選，除了早早確定由副總統賴清德參選總統，近期更積極布局立委參選名單，「雞排妹」鄭家純今（24）日於臉書證實...

徵召參選新店對抗七連霸立委 曾柏瑜：有能力帶來改變

民進黨主席賴清德今天徵召新北市前議員曾柏瑜參選新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），對戰七連霸國民黨立委羅明...

與民進黨合作選永和立委 李正皓：凝結每一分本土力量

民進黨主席賴清德今天下午宣布，新北市第九選區（永和）將與無黨政治評論員李正皓合作，對戰國民黨立委林德福。李正皓稍早在臉書...

曝綠刺客 周玉蔻：苗博雅戰大安勝算不低 黃捷接棒劉世芳

民進黨2024立委提名，艱困選區徵召，媒體人周玉蔻今天在臉書曝小秘辛表示，據透露，吳崢和曾柏瑜參選立委，會以民進黨員身分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦