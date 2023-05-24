總統大選呈三腳督 牽動台中立委3黨競合

2024總統大選呈現「三腳督」局面，也牽動台中立委選舉藍綠白的競合。民眾黨市黨部主委江和樹表示，第1、7選區藍營尚未確定人選，可尋求非綠聯盟合作。國民黨主委顏文正表示第7選區「可以談」。民進黨第3與第8選區待徵召，議員謝志忠、前立委陳柏惟說如被徵召全力以赴。

國民黨、民進黨及民眾黨總統提名人侯友宜、賴清德、柯文哲，均與台中較少淵源，賴的優勢在南部、侯與柯扎根北部，歷屆總統大選中都喊出「決戰中台灣」，今年情勢凸顯藍營一姐盧秀燕的重要性。盧秀燕宣布不會搭配選副總統，對台中8個立委選區初選階段保持中立，但藍營人士強調，這場大選「盧市長不會置身事外」。

立法院副院長蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

另這場立委選戰攸關下屆台中市長選舉，國民黨立委江啟臣是潛在人選，2020立委選舉，他在第8選區拿下近6成選票，民進黨列本下屆艱困選區。民進黨第1選區立委蔡其昌，第7選區何欣純得票率超高，3人立委選戰表現，成為下屆市長選情指標。

國民黨市黨部主委顏文正說，國民黨中央今天將補提名議員羅廷瑋參選第6選區；另第1與第7選區目前都有人自動請纓，第1選區是前立委張顯耀、金門大學副教授劉燈鐘，張的機率高；第7選區有本屆參選人莊子富及前議員唐國泰，待觀察。

民眾黨市黨部主委江和樹說，柯文哲25日來台中，將討論立委人選，目前有3位女將，包括前立委蔡壁如、發言人楊寶楨及「大學姐」林筱淇。

柯文哲也屬意林筱淇，不過她表示，家人不贊成，未打算參選。江和樹說，第1、7選區國民黨尚未公布人選，可以考慮合作，顏文正則說「第7選區可以談。」

民進黨第3與第8選區待徵召，市黨部主委李天生表示，預計6月20日前完成全台提名，人選由黨中央決定。議員謝志忠被點名應戰8選區，他說，地方盼提名盡早確定，「若被提名，會全力以赴」。周永鴻被拱選第3選區，他表示，黨中央以鞏固總統選情為主，立委人選不是當務之急。前立委陳柏惟說，若各界對他有期待，他必全力以赴。