苗縣立委山線藍初選／邱鎮軍出線 徐耀昌落馬

苗栗縣立委第2選區國民黨初選民調，昨由苗栗市長邱鎮軍勝出，前縣長徐耀昌落馬；邱鎮軍感謝現任立委徐志榮支持世代交替議題，強調主要對手是民進黨，要團結打贏勝戰，徐耀昌則在臉書表示，世代交替浪潮已形成，作為藍營老將，很開心邱鎮軍已有守住1席的能量。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰昨公布立委2選區（山線）初選民調結果，由邱鎮軍勝出，將呈報黨中央待中常會提名通過。據了解，民調差距些微。

邱鎮軍說，謝謝徐耀昌這場君子之爭，及徐志榮支持世代交替議題，對他而言現在才開始，未來的對手是民進黨，最重要的是要團結，才能對抗民進黨，贏得2024年政權。

徐耀昌指出，年輕世代的努力與崛起，已獲人民肯定，作為藍營老將，很開心邱鎮軍已有為藍營守住山線1席的能量，苗栗之幸，藍營之幸；苗栗已準備好搭上改革列車。

徐耀昌曾任4屆立委、2屆縣長等，昨在初選落敗後貼文，邱鎮軍也留言回應，感謝徐耀昌平日教誨，未來更需要提攜與指導，讓他完成傳承任務，共同協助鍾東錦施政，為苗栗發展努力，一起打贏2024這一場仗。

苗栗縣綠營部分，這屆立委選舉1、2選區民進黨參選人得票都沒跨過42.5%辦理初選門檻，因此列為徵召區，1選區行政院政務顧問前竹南鎮長康世明、苑裡鎮前鎮長杜文卿，2選區無黨籍縣議員曾玟學、行政院中部辦公室前執行長吳宜臻等，都是可能人選。