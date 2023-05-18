快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣立委山線藍初選／邱鎮軍出線 徐耀昌落馬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗立委2選區國民黨初選民調，由苗栗市長邱鎮軍勝出。記者范榮達／攝影
苗栗立委2選區國民黨初選民調，由苗栗市長邱鎮軍勝出。記者范榮達／攝影

苗栗縣立委第2選區國民黨初選民調，昨由苗栗市長邱鎮軍勝出，前縣長徐耀昌落馬；邱鎮軍感謝現任立委徐志榮支持世代交替議題，強調主要對手是民進黨，要團結打贏勝戰，徐耀昌則在臉書表示，世代交替浪潮已形成，作為藍營老將，很開心邱鎮軍已有守住1席的能量。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰昨公布立委2選區（山線）初選民調結果，由邱鎮軍勝出，將呈報黨中央待中常會提名通過。據了解，民調差距些微。

邱鎮軍說，謝謝徐耀昌這場君子之爭，及徐志榮支持世代交替議題，對他而言現在才開始，未來的對手是民進黨，最重要的是要團結，才能對抗民進黨，贏得2024年政權。

徐耀昌指出，年輕世代的努力與崛起，已獲人民肯定，作為藍營老將，很開心邱鎮軍已有為藍營守住山線1席的能量，苗栗之幸，藍營之幸；苗栗已準備好搭上改革列車。

徐耀昌曾任4屆立委、2屆縣長等，昨在初選落敗後貼文，邱鎮軍也留言回應，感謝徐耀昌平日教誨，未來更需要提攜與指導，讓他完成傳承任務，共同協助鍾東錦施政，為苗栗發展努力，一起打贏2024這一場仗。

苗栗縣綠營部分，這屆立委選舉1、2選區民進黨參選人得票都沒跨過42.5%辦理初選門檻，因此列為徵召區，1選區行政院政務顧問前竹南鎮長康世明、苑裡鎮前鎮長杜文卿，2選區無黨籍縣議員曾玟學、行政院中部辦公室前執行長吳宜臻等，都是可能人選。

2024大選 立委選舉 邱鎮軍 徐耀昌 徐志榮 鍾東錦 曾玟學 吳宜臻 杜文卿

延伸閱讀

立委國民黨內初選落馬 徐耀昌：世代交替浪潮已形成

苗特啦啦隊出國比賽得銀牌 徐志榮排參訪立院贈嘉勉禮

苗縣立委國民黨內初選邱鎮軍出線 前縣長徐耀昌落馬

國民黨苗栗立委初選明起電話民調 兩陣營衝刺互不攻詰

相關新聞

苗縣立委山線藍初選／邱鎮軍出線 徐耀昌落馬

苗栗縣立委第2選區國民黨初選民調，昨由苗栗市長邱鎮軍勝出，前縣長徐耀昌落馬；邱鎮軍感謝現任立委徐志榮支持世代交替議題，強...

高雄立委第6選區／藍陳美雅出線 挑戰綠趙天麟

國民黨高雄市第6選區立委初選民調結果昨天出爐，議會黨團總召陳美雅出線，擊敗黨內對手現任議員黃紹庭、前議員陳若翠，將對上尋...

2024立委戰／民進黨初選廝殺未留情 多個選區面臨整合難題

2024年總統及立委選舉開跑，民進黨區域立委初選已經告一段落，然而部分選區經歷初選黨內廝殺，未來能否完全整合仍然有待觀察，再加上有些選區雖然是同額登記直接提名，但是除了要面對藍營挑戰，還有其他泛綠參選人布局，對民進黨來說仍然不容輕忽。

高雄立委第6選區藍綠就位 鳳山區明啟動3天民調

國民黨高雄市第6選區立委初選民調結果今天出爐，議會黨團總召陳美雅出線，擊敗黨內對手現任議員黃紹庭、前議員陳若翠，將對上尋...

整理包／2024立委大戰藍綠力拚國會過半！國民黨、民進黨提名名單

第11屆立法委員選舉於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半，黨內初選戰況皆相當激烈。此屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委，34席為全國不分區。

立委國民黨內初選落馬 徐耀昌：世代交替浪潮已形成

苗栗縣第二選區（山線）立委國民黨內初選，民調苗栗市長邱鎮軍出線，前縣長徐耀昌落馬，徐在臉書PO文表示世代交替浪潮已形成，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦