游淑慧組「賴打」聯盟 王世堅妙回不「抓侯」

國民黨北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對上民進黨議員王世堅。游淑慧昨指要與投入立委選舉參選人組「賴打」聯盟，王世堅對此妙回，像民進黨可以成立「抓侯部隊」，「但我們不這麼做。」

游淑慧昨指出，每一個區域立委的候選人，只要打好選區、勝選，就是對總統參選人最大幫忙，她跟松、信區立委參選人徐巧芯，已有討論，等提名完全底定之後，組成「賴打」聯盟。

游淑慧指出，國民黨港湖區有5名市議員和服務團隊，協助參選人李彥秀下架民進黨立委高嘉瑜，未來會有個連線，從立委參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇到徐巧芯，以及港湖的李彥秀，透過這連線，穩住5席立委。

至於競選策略，游淑慧指出，「要用陽光笑容融化『堅哥』」，他不要戾氣這麼重，每次看到他在議會質詢頭冒青筋，透過參選，讓他從初選以來殺伐氣氛，稍微平和一點。

「她已經融化我啦，我已經改變很多」，王世堅說，過去他在議會以凶悍出名，但這麼多年來，年輕這一輩的議員包括游淑慧，問政邏輯性很強、思緒縝密、口才便給，針對市政檢討，態度都溫和，表現都很好，也送游淑慧4個字「才貌雙全」。

王世堅說，立委輔選各自總統候選人，不一定要去打對方，先前這種打賴、賴打，已經談很多次，他們沒有具體提出什麼針對賴清德想質疑的來攻擊，覺得專門成立什麼部隊，不是有這麼大的意義。

媒體追問是否預言國民黨會提新北市長侯友宜？王世堅說，因他們說「打賴」，民進黨也可以成立抓侯部隊？但不這麼做，針對問題來打就好，特別成立一個部隊，針對個人打，選民也不喜歡這樣，游淑慧大概是不得已的。