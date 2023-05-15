桃5選區藍內戰 黃敬平、呂玉玲各請2戰神加持

立委5選區國民黨內戰激烈，議員黃敬平母親節周末連續邀請通過黨內立委初選的北市前議員羅智強、議員徐巧芯到龍潭拜票，現任立委呂玉玲不甘示弱，昨請「金門女戰神」立委陳玉珍到平鎮忠貞市場掃街，下午也邀羅智強陪同拜票。

國民黨預計5月28、29、30日進行5選區（平鎮、龍潭）電話民調，31日公布出線者，隨著議員舒翠玲上周宣布退讓，競爭態勢愈發明顯，呂玉玲和黃敬平都趁周末邁步衝刺。

呂玉玲表示，陳玉珍是戰將，有衝勁及戰力，屬於議場衝組的武將，她則是質詢台的文將，兩種作戰部隊必須互相搭配，才能為人民擋下不公義的預算，提出對人民有效益的法案，盼民眾支持她繼續留在立院為民喉舌。

呂玉玲說，她和羅智強2人首度合體車隊掃街，則是最有態度的「玲」、「強」國民搖滾連線，希望用搖滾精神Rock and Roll展現捍衛中華民國、為民嘶吼的決心。

立委5選區國民黨初選競爭激烈，議員黃敬平（中）周末邀北市議員徐巧芯（左）、桃園市議員張碩芳（右）陪同掃街。記者陳右豪／攝影

黃敬平前晚先邀請羅智強到龍潭觀光夜市掃街拜票，強調兩人曾有一起苦行的革命情感。羅智強說，他們本來就是好朋友，去年角逐黨內桃園市長人選時，黃敬平幫他很多忙，後來又一起輔選張善政，是革命好夥伴。

徐巧芯昨天早上在龍潭市場陪黃敬平發放康乃馨，祝福採買民眾母親節快樂，徐巧芯表示，黃敬平和他一樣，地方深耕轉戰國會，可發揮無限可能。黃敬平說，希望和通過黨內立委初選的羅智強和徐巧芯，一起進立院組成最強監督連線。