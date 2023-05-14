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大安區藍初選羅智強勝 綠列艱困區將商對策

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
總統府前副秘書長羅智強在初登記時，向對手鍾沛君致意。記者楊正海／攝影
總統府前副秘書長羅智強在初登記時，向對手鍾沛君致意。記者楊正海／攝影

國民黨台北市立委第六選區（大安區）初選民調昨出爐，前議員羅智強以43.43%的支持度，贏過議員鍾沛君30.851%與國安會前副秘書長楊永明的25.710%，羅智強說，未來將為國民黨在這場選舉和總統大選贏得選戰。民進黨將北市大安區列為艱困選區，市黨部主委張茂楠指出，明天會和黨中央商討人選和選戰對策。

國民黨黨內初選民調總共兩家民調公司，政黨對比、3人黨內互比式民調，羅智強都大幅勝過兩名對手，黨部主委黃呂錦茹表示，這次初選展現國民黨人才濟濟，初選過程雖雙方互有競爭，相信結束後大家仍會團結，在2024大選為國民黨增加席次。

羅智強表示，他馬上會打電話過去謝謝對手，未來一起為國民黨在這場選舉和總統大選，贏得選戰，原本以為初選結束，可以好好睡一覺，結果還是失眠了，倒不是擔心昨早10點公布的初選結果，因為根據這3天民調觀察，初選過關毫無懸念，讓他輾轉反側的是初選艱辛的過程。

鍾沛君說，她一路很努力，雖然結果不如人意，有人贏就會有人輸，她就回到選區繼續練功，選舉有贏家就會有輸家，初選落幕，當然只有團結一條路。

楊永明表示，初選近5個月時間，他全力以赴，勤走基層，提出政策訴求，也強力批判執政黨疏失，雖然最終沒有獲得提名的機會，但仍會堅持初衷，持續為台灣安全與台海和平而努力。

綠營人士指出，國民黨權謀算計，林奕華接任副市長後讓大安區無法補選，非藍應該要整合一位強棒來承擔責任，讓大安區選民有更好的選擇，選出非藍營立委。

2024大選 立委選舉 羅智強 鍾沛君

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