藍初選 桃園舒翠玲退出 苗栗徐志榮盼協調

國民黨桃園市第5選區（平鎮、龍潭）立委初選3搶1，但市議員舒翠玲昨宣布經考量退出初選，現任立委呂玉玲強調良性競爭、市議員黃敬平也說來場君子之爭。苗栗縣第2選區（山線）立委初選也有新發展，現任立委徐志榮開記者會，希望黨中央希望出面協調，避免初選造成黨內摩擦。

桃園市第5選區立委下屆人選提名話題不斷，民進黨初選原本由市議員楊家俍出線，未料楊日前自曝曾觸犯兒少條例退選，民進黨內評估列為徵召區，人選再討論。國民黨部分則敲定28日至30日電話民調初選，由呂玉玲、舒翠玲及黃敬平3強競逐，但舒翠玲昨卻在臉書宣布退選。

舒翠玲說，下定決心的關鍵是「有多位支持者致電告訴她不希望黨內互打」，桃園市長張善政也多次跟她懇談，避免黨內互打失民心決定退選，答應張善政會全力為2024總統及立委輔選。

呂玉玲說，自己的對手一直都不是黨內同志，會努力向前替地方做事；黃敬平說，很高興最強戰將舒翠玲留在議會，是地方之福，他會參選到底與呂玉玲來場君子之爭。

國民黨苗栗立委第2選區初選，立委徐志榮（左五）昨天由8名黨代表陪同，喊出「愛護徐縣長，支持邱市長」口號。記者范榮達／攝影

苗栗縣第2選區立委國民黨內初選為前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍之爭，14日起一連3天民調，現任立委徐志榮昨天與8名黨代表在縣黨部開記者會，希望黨中央出面協調，讓局面單純化。國民黨縣黨部主委邱一峰說，意見會轉達給黨中央。