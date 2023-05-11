新北汐萬金立委選舉／藍初選廖先翔勝出 綠提名賴品妤

國民黨新北市第12選區立委初選昨揭曉，市議員廖先翔勝出，廖說，地方建設及服務一定優於明年選舉，他會更努力爭取更多民眾支持贏得勝選。民進黨昨也公告提名立委賴品妤競選連任，她表示，努力問政和服務讓鄉親為故鄉感到驕傲。

新北市第12選區包括汐止、萬里、金山、瑞芳、平溪、雙溪和貢寮區，國民黨有廖先翔、簡榮宗和蕭敬嚴登記參加初選，國民黨市黨部昨公布民調結果，由廖先翔領先，可望獲得提名參選。

廖先翔說，感謝簡榮宗、蕭敬嚴在初選過程中，大家都是行銷自己，沒有彼此惡意攻擊。他相信做好自己的本分才是最好行銷自己的方式，他是現任議員，因此地方建設及服務，一定是優於明年的選舉，請選民不用擔心他要忙選舉，而不敢找他處理事情。把地方建設得更好，才是競選所有公職的初衷。

簡榮宗在臉書貼文說，努力耕耘了那麼久，民調結果仍令人感到意外與遺憾。蕭敬嚴也感謝民眾及友人的支持與幫忙，投入初選的初衷是希望能夠由年輕世代扛起責任，拚回失去的選區。

民進黨昨公告提名賴品妤競選連任新北市第12選區立委。圖／擷自賴品妤臉書

民進黨昨公告提名立委賴品妤競選連任，賴品妤說，她在立法院質詢全勤、服務6000多件陳情案、獲得公督盟評鑑優秀立委、口袋國會頒發第一名立委，努力問政和服務讓鄉親為故鄉感到驕傲。

賴品妤細數近3年促成汐東捷運、汐科車站加開出口、台鐵班次增加、中山高增設康寧街匝道工程、台鐵沿線隔音牆、國道延伸金萬新路線和學校硬體改建等，是她對鄉親托付最真誠的回應。