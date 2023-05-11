立委換人補助掉6成？ 台中第5選區藍綠開戰

國民黨台中市第五選區立委準提名人、市議員黃健豪昨天在議會質詢，指出北北區「立委一換人」，盧秀燕換民進黨莊競程，中央教育建設補助掉了6成，他如當選立委，定會努力爭取回到「盧委員規格」。莊競程回應說，他爭取的中央補助不減反增，歡迎比對。

黃健豪指出，市長盧秀燕2019年上任以來，在北屯區6所國中、14所國小的建設經費達9.46億，但立委換人，北屯區拿到中央的補助分配比率從74%降至14%，他質疑為何盧秀燕能，但立委換人卻不能？

副市長王育敏回應說，教育部最多可以出8成，剩下再由地方政府編配合款，盼一起完成相關建設。

莊競程說，黃健豪所列數據不正確，依立委辦公室統計，任內爭取北北屯教育項目補助，總計超過20億，中央補助約16億，比例約70%，他爭取的補助不減反增，歡迎比對。

莊競程說，例如「文中小三」建校案，在市府卡關許久，他仍向教育部爭取到3億9200萬，中央補助50％，金額超過1億9600萬。中央補助不減反增，希望議員謹慎查證。

黃健豪說，質詢明確指北屯區各項校內建設修繕經費，總額約10億，市府出資近8億。莊競程委員辦公室所提的數據，應是計入「新設學校」的文中小3的 3.92億、文中5 的3.58億、文小5的 4.03億等經費，都是中央與台中市各出資一半。

黃健豪說，文中小3原被規畫為整區社會住宅，由立委楊瓊瓔與市府及議員爭取一半保留為學校用地，另外興建中的松強國小、廍子國小校建設經費全由市府負擔。