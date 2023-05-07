于美人昔替林昶佐站台 未來會合作？林：她不會為難我

無黨籍立委林昶佐過去在選舉時，資深媒體人于美人就曾替林站台力挺過。提到是否會與于合作時，林昶佐今受訪時說，他和于美人是多年好友，之前就回答過自己會支持代表本土進步陣營的人選，也會公開祝福于，她不會為難。

林昶佐今出席與民進黨議員吳沛憶的聯合服務處開幕茶會，他接受媒體聯訪，被問到未來是否會與于美人合作時表示，自己和于美人是認識多年的好友，其實之前有回答過，不連任後，會支持包括民進黨在內，大家一起共推且能夠代表本土進步陣營的人選，這方向不變。

林昶佐多次強調「美人姊是長年來的朋友」，會公開給予祝福，但支持人選已經說很清楚了。于美人也知道自己不決定不參選的原因，還有打電話關心家人健康狀況，于也表達她知道自己的表態，「她不會為難我」，但也承諾會公開給她祝福，這部分因為是長年的朋友，不會有信任問題。

至於是否會有機會合體？林昶佐說，自己一定會支持包括民進黨在內的本土人選，全力支持，要去思考如何守住這席，過去中正萬華是艱困選區，要想辦法把本土進步能量匯集，繼續守住這席。