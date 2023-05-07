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于美人昔替林昶佐站台 未來會合作？林：她不會為難我

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐今出席與民進黨議員吳沛憶的聯合服務處開幕茶會。記者鍾維軒／攝影
無黨籍立委林昶佐今出席與民進黨議員吳沛憶的聯合服務處開幕茶會。記者鍾維軒／攝影

無黨籍立委林昶佐過去在選舉時，資深媒體人于美人就曾替林站台力挺過。提到是否會與于合作時，林昶佐今受訪時說，他和于美人是多年好友，之前就回答過自己會支持代表本土進步陣營的人選，也會公開祝福于，她不會為難。

林昶佐今出席與民進黨議員吳沛憶的聯合服務處開幕茶會，他接受媒體聯訪，被問到未來是否會與于美人合作時表示，自己和于美人是認識多年的好友，其實之前有回答過，不連任後，會支持包括民進黨在內，大家一起共推且能夠代表本土進步陣營的人選，這方向不變。

林昶佐多次強調「美人姊是長年來的朋友」，會公開給予祝福，但支持人選已經說很清楚了。于美人也知道自己不決定不參選的原因，還有打電話關心家人健康狀況，于也表達她知道自己的表態，「她不會為難我」，但也承諾會公開給她祝福，這部分因為是長年的朋友，不會有信任問題。

至於是否會有機會合體？林昶佐說，自己一定會支持包括民進黨在內的本土人選，全力支持，要去思考如何守住這席，過去中正萬華是艱困選區，要想辦法把本土進步能量匯集，繼續守住這席。

2024大選 立委選舉 林昶佐 于美人 吳沛憶

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