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與黃健豪相爭 沈智慧無懼「芯」秀
台中市立委第5選區國民黨老將、新秀爭取出線，將採全民調決勝負。現任議員黃健豪邀請北市議員徐巧芯陪同掃街拉抬聲勢，徐巧芯爭取黨內提名，打敗資深立委費鴻泰，被譽為「費芯大戰」；資深前立委沈智慧昨表示，「如果要挑起台中版『費芯大戰』，我奉陪到底」。
徐巧芯昨與黃健豪到北屯金谷市場掃街，徐巧芯說，黃健豪有整合能力，若初選能衝出，再與黨內競爭對手整合，對整體選情會加分；初選是黨內民主機制，交給民眾來決定，相信雙方都有君子風度，中五選區是市長盧秀燕的立委選區，期待由年輕人出戰，有利於2024大選勝算。
黃健豪說，初選需要知名度，他陸續邀高知名度、高流量政治明星站台，前晚也像徐巧芯討教選戰經驗，透過黨內初選，推出社會有共識的人出戰，盼在初選結束後，無論誰勝出，都能集合在一起，下架貪腐集團。
沈智慧昨表示，徐巧芯不代表黃健豪，兩人戰力不同，她和黃健豪也不一樣，因為她有國會問政的戰力，不是「新手上路」；國家需要個讓國民黨戰力增強的人，以黃健豪在市議會的表現，市議會不是國會，有很大落差，黃還要學習，選民會做最好的選擇的。
沈智慧認為，國民黨有很多優秀的年輕世代，但是否都有即戰力？選民要認真的看，「要打這場仗，我是不怕的」，她和妹妹、現任議員沈佑蓮分2隊，衝北區、北屯，拜訪市場、公園，站路口，在網路打施政文宣，「如果黃健豪挑起台中版芯費大戰，我奉陪至底」。
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